मऊ में महिला चोर का हाई-वोल्टेज ड्रामा – टेम्पो में यात्री से ₹10,000 उड़ाए, भीड़ और पुलिस ने मिलकर पकड़ा

Mau news, Pc: Patrika
Mau News: मऊ जनपद के कोतवाली थाना क्षेत्र के भीटी इलाके में उस समय हड़कंप मच गया जब एक महिला चोर ने टेम्पो में सफर कर रही महिला यात्री से टप्पेबाजी कर ₹10,000 पर हाथ साफ कर दिया।
जानकारी के मुताबिक, पीड़ित महिला अपने पति और बच्चों के साथ दवा के लिए मऊ हॉस्पिटल जा रही थी। रास्ते में भीटी से सवार हुई दो संदिग्ध महिलाओं ने मौका पाकर उसके पर्स से नगदी गायब कर दी। जैसे ही महिला को शक हुआ, उसने पर्स देखा तो पैसे गायब मिले।
घबराई महिला ने तुरंत शोर मचाया। उसके पति ने टेम्पो में बैठी दो संदिग्ध महिलाओं को पकड़ लिया और मौके पर मौजूद यातायात पुलिस को सूचना दी। देखते ही देखते वहां भारी भीड़ जुट गई। इस बीच एक आरोपी महिला मौके से भाग निकली और पास की मिठाई की दुकान में जा छिपी।
सूचना मिलते ही पुलिस और स्थानीय महिलाएं दुकान के अंदर पहुंचीं और तलाशी में चोरी किए गए रुपये बरामद कर लिए। पुलिस कर्मियों ने तत्परता दिखाते हुए आरोपी महिला को गिरफ्तार कर कोतवाली थाना भेज दिया।
वायरल वीडियो में साफ दिखाई दे रहा है कि पकड़ी गई महिला आरोपी पीड़िता के पैर पकड़कर माफी मांगती नजर आ रही है।
वहीं, पुलिस कर्मी बरामद राशि की गिनती करते हुए बताते हैं कि ₹10,000 में ₹500 के तीन नोट कम हैं, जिसके बाद दोबारा तलाशी ली गई।
फिलहाल, यह वीडियो किसी राहगीर द्वारा मौके पर बनाकर सोशल मीडिया पर डाला गया है, जो तेजी से वायरल हो रहा है।
मऊ
उत्तर प्रदेश
