मऊ में महिला चोर का हाई-वोल्टेज ड्रामा – टेम्पो में यात्री से ₹10,000 उड़ाए, भीड़ और पुलिस ने मिलकर पकड़ा

घबराई महिला ने तुरंत शोर मचाया। उसके पति ने टेम्पो में बैठी दो संदिग्ध महिलाओं को पकड़ लिया और मौके पर मौजूद यातायात पुलिस को सूचना दी। देखते ही देखते वहां भारी भीड़ जुट गई। इस बीच एक आरोपी महिला मौके से भाग निकली और पास की मिठाई की दुकान में जा छिपी।