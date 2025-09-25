Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

एशिया कप 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वीडियोज़
वीडियोज़
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

मऊ

Mau Police: महिलाओं की शिकायत अब महिला पुलिस कर्मी ही सुनेंगी, कोतवाली में बना मिशन शक्ति केंद्र

मऊ कोतवाली में महिलाओं की सुरक्षा को लेकर मिशन शक्ति केंद्र की शुरुआत की गई है। यह केंद्र मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के मिशन शक्ति फेज-5 के तहत स्थापित किया गया है।

मऊ

Abhishek Singh

Sep 25, 2025

पुलिस पुलिस
Mau Police, Pc: Abhishek Singh

मऊ कोतवाली में अब महिलाओं और लड़कियों को किसी भी समस्या की शिकायत करने में झिझक नहीं आएगी। जी हां मऊ कोतवाली में अब मिशन शक्ति केंद्र खुल गया है। जहां पर महिलाएं अपनी शिकायत महिला पुलिस कर्मियों से कर सकेंगे। यहां शिकायतें भी सुनी जाएगी साथ ही साथ पारिवारिक मामले में काउंसलिंग की जरूरत पड़ने पर काउंसलिंग कक्ष में विवाद को सुलझाने का प्रयास होगा। अगर इसके बावजूद भी समस्या का समाधान नहीं होता है तो मुकदमा लिखने के पटल पर मुकदमा लिखा जाएगा।

मिशन शक्ति के तहत केंद्र का स्थापना हुआ

मिशन शक्ति केंद्र का स्थापना मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा चलाए जा रहा है मिशन शक्ति पेज 5 के तहत किया गया। नगर कोतवाल अनिल सिंह ने बताया कि मिशन शक्ति केंद्र खुलने से अब महिलाएं अपनी समस्याओं को सरलता से बता सकेंगे उसके बाद जो उचित कार्रवाई होगी वह किया जाएगा उनकी काउंसलिंग कराई जाएगी और समस्या का समाधान न होने पर एफआईआर दर्ज होगा इस पूरी प्रक्रिया में पीड़ित महिला या लड़की की शिकायत महिला पुलिसकर्मी ही सुनेंगी।

साइबर सुरक्षा की दी गई जानकारी

साइबर सुरक्षा को लेकर कोतवाल ने स्कूली छात्राओं को महत्वपूर्ण जानकारी दी। उन्होंने बताया कि साइबर फ्रॉड का शिकार होने पर तुरंत 1930 पर कॉल कर शिकायत दर्ज करा सकते हैं। ऑनलाइन फ्रॉड से पैसा चले जाने की स्थिति में 24 घंटे के अंदर इसी नंबर पर संपर्क कर पैसे वापस पाए जा सकते हैं।

मिशन शक्ति केंद्र का मुख्य उद्देश्य महिलाओं को सुरक्षित माहौल प्रदान करना है। यहां महिलाओं से जुड़े सभी मामलों की सुनवाई की जाएगी। केंद्र की स्थापना से महिलाएं बिना किसी झिझक के अपनी समस्याएं साझा कर सकेंगी।

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

लखनऊ न्यूज़

प्रयागराज न्यूज़

वाराणसी न्यूज़

आगरा न्यूज़

बरेली न्यूज़

Updated on:

25 Sept 2025 05:59 pm

Published on:

25 Sept 2025 05:54 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Mau / Mau Police: महिलाओं की शिकायत अब महिला पुलिस कर्मी ही सुनेंगी, कोतवाली में बना मिशन शक्ति केंद्र

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Asia Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.