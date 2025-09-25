Mau Police: महिलाओं की शिकायत अब महिला पुलिस कर्मी ही सुनेंगी, कोतवाली में बना मिशन शक्ति केंद्र

मऊ कोतवाली में अब महिलाओं और लड़कियों को किसी भी समस्या की शिकायत करने में झिझक नहीं आएगी। जी हां मऊ कोतवाली में अब मिशन शक्ति केंद्र खुल गया है। जहां पर महिलाएं अपनी शिकायत महिला पुलिस कर्मियों से कर सकेंगे। यहां शिकायतें भी सुनी जाएगी साथ ही साथ पारिवारिक मामले में काउंसलिंग की जरूरत पड़ने पर काउंसलिंग कक्ष में विवाद को सुलझाने का प्रयास होगा। अगर इसके बावजूद भी समस्या का समाधान नहीं होता है तो मुकदमा लिखने के पटल पर मुकदमा लिखा जाएगा।
मिशन शक्ति केंद्र का स्थापना मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा चलाए जा रहा है मिशन शक्ति पेज 5 के तहत किया गया। नगर कोतवाल अनिल सिंह ने बताया कि मिशन शक्ति केंद्र खुलने से अब महिलाएं अपनी समस्याओं को सरलता से बता सकेंगे उसके बाद जो उचित कार्रवाई होगी वह किया जाएगा उनकी काउंसलिंग कराई जाएगी और समस्या का समाधान न होने पर एफआईआर दर्ज होगा इस पूरी प्रक्रिया में पीड़ित महिला या लड़की की शिकायत महिला पुलिसकर्मी ही सुनेंगी।
साइबर सुरक्षा को लेकर कोतवाल ने स्कूली छात्राओं को महत्वपूर्ण जानकारी दी। उन्होंने बताया कि साइबर फ्रॉड का शिकार होने पर तुरंत 1930 पर कॉल कर शिकायत दर्ज करा सकते हैं। ऑनलाइन फ्रॉड से पैसा चले जाने की स्थिति में 24 घंटे के अंदर इसी नंबर पर संपर्क कर पैसे वापस पाए जा सकते हैं।
मिशन शक्ति केंद्र का मुख्य उद्देश्य महिलाओं को सुरक्षित माहौल प्रदान करना है। यहां महिलाओं से जुड़े सभी मामलों की सुनवाई की जाएगी। केंद्र की स्थापना से महिलाएं बिना किसी झिझक के अपनी समस्याएं साझा कर सकेंगी।