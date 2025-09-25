Mau Police: महिलाओं की शिकायत अब महिला पुलिस कर्मी ही सुनेंगी, कोतवाली में बना मिशन शक्ति केंद्र

मऊ कोतवाली में अब महिलाओं और लड़कियों को किसी भी समस्या की शिकायत करने में झिझक नहीं आएगी। जी हां मऊ कोतवाली में अब मिशन शक्ति केंद्र खुल गया है। जहां पर महिलाएं अपनी शिकायत महिला पुलिस कर्मियों से कर सकेंगे। यहां शिकायतें भी सुनी जाएगी साथ ही साथ पारिवारिक मामले में काउंसलिंग की जरूरत पड़ने पर काउंसलिंग कक्ष में विवाद को सुलझाने का प्रयास होगा। अगर इसके बावजूद भी समस्या का समाधान नहीं होता है तो मुकदमा लिखने के पटल पर मुकदमा लिखा जाएगा।