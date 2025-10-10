Mau Accident: तेज रफ़्तार ट्रक ने दो बाइक सवार को मारी टक्कर, तीन गम्भीर घायल

स्थानीय लोगों बताया कि घायल का हाथ और पैर दोनों टूट चुका है। वहीं एक बाइक पर दो सवार युवक भी काफी घायल है। मौके पर एंबुलेंस अभी तक नहीं पहुंचने से घायलों को अस्पताल नहीं पहुंचा जा सका है वहीं मौके पर पुलिस पहुंची है जो पूरे मामले की जांच पड़ताल में जुट गई है। साथ ही घायलों को इलाज के लिए अस्पताल भेजने की तैयारी चल रही है।