Mau Accident: तेज रफ़्तार ट्रक ने दो बाइक सवार को मारी टक्कर, तीन गम्भीर घायल

Mau News: मऊ जनपद की कोपागंज थाना क्षेत्र के रईसा गांव में तेज रफ्तार ट्रक ने दो बाइक सवार को टक्कर मार दिया। जिसमें एक बाइक सवार गंभीर रूप से घायल है वहीं दो को काफी चोट आई है।
गौरतलब है कि रईसा गांव के पास शहीद मार्ग पर मऊ की तरफ से तेज रफ्तार से जाती हुई ट्रक ने मधुबन की तरफ से लौट रहे दो बाइक सवार को टक्कर मार दिया और तेजी के साथ भाग निकला। ट्रक की टक्कर से एक बार सवार को काफी गंभीर चोटे आए हैं।
स्थानीय लोगों बताया कि घायल का हाथ और पैर दोनों टूट चुका है। वहीं एक बाइक पर दो सवार युवक भी काफी घायल है। मौके पर एंबुलेंस अभी तक नहीं पहुंचने से घायलों को अस्पताल नहीं पहुंचा जा सका है वहीं मौके पर पुलिस पहुंची है जो पूरे मामले की जांच पड़ताल में जुट गई है। साथ ही घायलों को इलाज के लिए अस्पताल भेजने की तैयारी चल रही है।
