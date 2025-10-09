Mau Crime: साइबर फ्रॉड में मऊ पुलिस की बड़ी सफलता, 6 लाख की ठगी की रकम पीड़ित को वापस

Mau news, Pc: Police
Mau News: मऊ जनपद के मुहम्मदाबाद गोहना से
ओएलएक्स (OLX) के जरिए हुए 6 लाख रुपये के ऑनलाइन फ्रॉड के मामले में मुहम्मदाबाद गोहना कोतवाली की साइबर टीम ने बड़ी कामयाबी हासिल की है। टीम की तेजी और सतर्कता से पीड़ित व्यक्ति के खाते में पूरी रकम वापस कराई गई।
यह कार्रवाई पुलिस अधीक्षक के आदेश, अपर पुलिस अधीक्षक के पर्यवेक्षण और क्षेत्राधिकारी मुहम्मदाबाद गोहना व प्रभारी निरीक्षक कमलकांत वर्मा के निर्देशन में की गई।
थाने में दर्ज शिकायत के मुताबिक मो. सफीउल्लाह पुत्र सनाउल्लाह निवासी जमालपुर, थाना मुहम्मदाबाद गोहना (मऊ) के साथ ओएलएक्स के माध्यम से 6 लाख रुपये की ठगी की गई थी।
शिकायतकर्ता ने ओएलएक्स पर अर्टिगा कार की बिक्री का विज्ञापन देखा। कार खरीदने के लिए वह बताए गए पते पर पहुंचा और वाहन मालिक से मिला। दोनों के बीच 6 लाख रुपये में सौदा तय हुआ। इसी दौरान ठगों ने चालाकी से रकम अपने खाते में ट्रांसफर करा ली और गायब हो गए।
शिकायत मिलने के बाद साइबर टीम ने तुरंत जांच शुरू की। तकनीकी जांच और बैंक ट्रांजेक्शन का पता लगाकर टीम ने मेहनत से पूरा 6 लाख रुपये वापस करा दिया।
इस सफलता की इलाके में खूब सराहना हो रही है। लोगों ने मुहम्मदाबाद गोहना पुलिस और साइबर टीम की तारीफ करते हुए कहा कि पुलिस ने तेजी से कार्रवाई कर पीड़ित को राहत दी और एक उदाहरण पेश किया।
रिपोर्ट: प्रमोद विश्वकर्मा
