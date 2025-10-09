Mau Crime: साइबर फ्रॉड में मऊ पुलिस की बड़ी सफलता, 6 लाख की ठगी की रकम पीड़ित को वापस

शिकायतकर्ता ने ओएलएक्स पर अर्टिगा कार की बिक्री का विज्ञापन देखा। कार खरीदने के लिए वह बताए गए पते पर पहुंचा और वाहन मालिक से मिला। दोनों के बीच 6 लाख रुपये में सौदा तय हुआ। इसी दौरान ठगों ने चालाकी से रकम अपने खाते में ट्रांसफर करा ली और गायब हो गए।