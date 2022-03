विधायक बनते ही Yogi ने बुलाई बैठक, MLA अब्बास अंसारी को भड़काऊ भाषण देना पड़ा भारी

उत्तर प्रदेश के मऊ से विधानसभा चुनाव जीतने वाले अब्बास अंसारी की मुश्किलें अब बढ्ने लगी हैं।

जेल में बंद डॉन मुख्तार अंसारी के बेटे अब्बास अंसारी ने भले ही चुनाव जीत लिया हो, लेकिन उनके लिए मुश्किलें अभी शुरू हीं हुई हैं। इस अभियान के दौरान अधिकारियों को कथित रूप से धमकाने के आरोप में मऊ पुलिस ने उनके खिलाफ दर्ज मामले में आईपीसी की और धाराएं जोड़ी हैं।

File Photo of Mau MLA Abbas Ansari with Father Photo of Mukhtar Ansari