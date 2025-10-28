Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

Women's World Cup 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

मऊ

Mau News: नहर में उतराता हुआ मिला युवक का शव, परिजनों ने जताई हत्या की आशंका

मनीष ने दिवाली पर नई मोटरसाइकिल खरीदी थी। आशंका है कि मोटरसाइकिल चलाना सीखते समय वह दुर्घटनावश नहर में गिर गया, जिससे उसकी मौत हो गई। मनीष तीन भाइयों में सबसे बड़ा था।

less than 1 minute read
Google source verification

मऊ

image

Abhishek Singh

Oct 28, 2025

Mau

Mau news, Pc : Police

Mau News: उत्तर प्रदेश के मऊ जिले के एक गांव में मंगलवार सुबह एक व्यक्ति का शव नहर में तैरता हुआ मिला। पुलिस के अनुसार, मृतक की पहचान गहना गांव निवासी मनीष सिंह (30) के रूप में हुई है। ग्रामीणों ने बताया कि छठ पर्व के अवसर पर लोग स्नान और पूजा-अर्चना के लिए नहर के पास एकत्र हुए थे। इसी दौरान किसी ने नहर में शव देखा और तत्काल अन्य लोगों तथा पुलिस को सूचना दी।

प्रारंभिक जांच में सामने आया है कि मनीष ने दिवाली पर नई मोटरसाइकिल खरीदी थी। आशंका है कि मोटरसाइकिल चलाना सीखते समय वह दुर्घटनावश नहर में गिर गया, जिससे उसकी मौत हो गई। मनीष तीन भाइयों में सबसे बड़ा था।

पुलिस शव को कब्जे में लेकर जांच में जुटी

सूचना पर हलधरपुर थाना प्रभारी विजय कुमार मौर्य पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे। उन्होंने बताया कि शव को नहर से बाहर निकालकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है।

थाना प्रभारी ने कहा कि मामले की जांच जारी है और मौत के सही कारण का पता लगाने के लिए सभी संभावित पहलुओं की जांच की जा रही है।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

लखनऊ न्यूज़

प्रयागराज न्यूज़

वाराणसी न्यूज़

आगरा न्यूज़

बरेली न्यूज़

Published on:

28 Oct 2025 10:15 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Mau / Mau News: नहर में उतराता हुआ मिला युवक का शव, परिजनों ने जताई हत्या की आशंका

बड़ी खबरें

View All

मऊ

उत्तर प्रदेश

ट्रेंडिंग

महिलाओं ने भगवान सूर्य देव को अर्घ्य देकर की छठ पूजा

मऊ

Chhath Puja: देवलास सूर्य मंदिर के पोखर में छठ पर्व पर एक युवक की डूबने से मौत

Mau
मऊ

Chhath Puja: छठ पूजा को लेकर पुलिस और नगर पालिका सक्रिय

मऊ

Mau Murder: दिन दहाड़े व्यक्ति की गोली मारकर हत्या, मची सनसनी

Mau news
मऊ

Mau News: संदिग्ध परिस्थितियों में व्यक्ति की मौत, परिजनों ने जताई हत्या की आशंका

Mau news
मऊ
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Women's World Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.