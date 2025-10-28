Mau News: नहर में उतराता हुआ मिला युवक का शव, परिजनों ने जताई हत्या की आशंका

Mau news, Pc : Police
Mau News: उत्तर प्रदेश के मऊ जिले के एक गांव में मंगलवार सुबह एक व्यक्ति का शव नहर में तैरता हुआ मिला। पुलिस के अनुसार, मृतक की पहचान गहना गांव निवासी मनीष सिंह (30) के रूप में हुई है। ग्रामीणों ने बताया कि छठ पर्व के अवसर पर लोग स्नान और पूजा-अर्चना के लिए नहर के पास एकत्र हुए थे। इसी दौरान किसी ने नहर में शव देखा और तत्काल अन्य लोगों तथा पुलिस को सूचना दी।
प्रारंभिक जांच में सामने आया है कि मनीष ने दिवाली पर नई मोटरसाइकिल खरीदी थी। आशंका है कि मोटरसाइकिल चलाना सीखते समय वह दुर्घटनावश नहर में गिर गया, जिससे उसकी मौत हो गई। मनीष तीन भाइयों में सबसे बड़ा था।
सूचना पर हलधरपुर थाना प्रभारी विजय कुमार मौर्य पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे। उन्होंने बताया कि शव को नहर से बाहर निकालकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है।
थाना प्रभारी ने कहा कि मामले की जांच जारी है और मौत के सही कारण का पता लगाने के लिए सभी संभावित पहलुओं की जांच की जा रही है।
बड़ी खबरेंView All
मऊ
उत्तर प्रदेश
ट्रेंडिंग