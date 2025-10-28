Mau News: नहर में उतराता हुआ मिला युवक का शव, परिजनों ने जताई हत्या की आशंका

Mau News: उत्तर प्रदेश के मऊ जिले के एक गांव में मंगलवार सुबह एक व्यक्ति का शव नहर में तैरता हुआ मिला। पुलिस के अनुसार, मृतक की पहचान गहना गांव निवासी मनीष सिंह (30) के रूप में हुई है। ग्रामीणों ने बताया कि छठ पर्व के अवसर पर लोग स्नान और पूजा-अर्चना के लिए नहर के पास एकत्र हुए थे। इसी दौरान किसी ने नहर में शव देखा और तत्काल अन्य लोगों तथा पुलिस को सूचना दी।