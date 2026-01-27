27 जनवरी 2026,

मऊ

Mau News: नगर पालिका बोर्ड बैठक सम्पन्न, ₹3.41 अरब का बजट ध्वनिमत से पारित

Mau News: मऊनाथ भंजन नगर पालिका परिषद की बोर्ड बैठक में वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए ₹3 अरब 41 करोड़ 79 लाख का महाबजट पारित किया गया। पालिकाध्यक्ष अरशद जमाल ने सदन में बजट पेश किया, जिसे सभासदों ने ध्वनिमत से मंजूरी दे दी। बजट में नगर के सर्वांगीण विकास, सफाई व्यवस्था, स्ट्रीट लाइट, पेयजल, कूड़ा निस्तारण, मरम्मत कार्य और जनसुविधाओं को प्राथमिकता दी गई है।

मऊ

image

Abhishek Singh

Jan 27, 2026

Mau News: मऊनाथ भंजन नगर पालिका परिषद की बोर्ड बैठक में वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए ₹3 अरब 41 करोड़ 79 लाख का महाबजट पारित किया गया। पालिकाध्यक्ष अरशद जमाल ने सदन में बजट पेश किया, जिसे सभासदों ने ध्वनिमत से मंजूरी दे दी।


बजट में नगर के सर्वांगीण विकास, सफाई व्यवस्था, स्ट्रीट लाइट, पेयजल, कूड़ा निस्तारण, मरम्मत कार्य और जनसुविधाओं को प्राथमिकता दी गई है। बैठक में चालू वर्ष के लिए ₹3 अरब 38 करोड़ 68 लाख का पुनरीक्षित बजट भी पारित किया गया।

चेयरमैन बोले नगर को सर्वसुविधासंपन्न बनाने की दिशा में अहम कदम


पालिकाध्यक्ष अरशद जमाल ने कहा कि यह बजट नगर को सर्वसुविधासंपन्न बनाने की दिशा में अहम कदम है और इससे विकास कार्यों में तेजी आएगी। उन्होंने बताया कि आवश्यकतानुसार पुनरीक्षित बजट के माध्यम से धन की व्यवस्था की जाती है।


बजट में प्रमुख रूप से टैक्सी स्टैंड ठेका नीलामी, विज्ञापन शुल्क वसूली, नलकूप संचालन, पाइपलाइन मरम्मत, सफाई वाहनों का संचालन, स्ट्रीट लाइट मरम्मत, कीटनाशक छिड़काव, त्योहारों को लेकर पथ प्रकाश और निर्माण कार्य शामिल हैं।

अधिशासी अधिकारी दिनेश कुमार ने आश्वस्त किया कि बोर्ड द्वारा पारित सभी प्रस्तावों को प्राथमिकता के आधार पर जमीन पर उतारा जाएगा। बैठक में सभी सभासदों के साथ पालिका के अधिकारी एवं कर्मचारी मौजूद रहे।

Published on:

27 Jan 2026 08:13 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Mau / Mau News: नगर पालिका बोर्ड बैठक सम्पन्न, ₹3.41 अरब का बजट ध्वनिमत से पारित

मऊ

उत्तर प्रदेश

