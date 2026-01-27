Mau News: नगर पालिका बोर्ड बैठक सम्पन्न, ₹3.41 अरब का बजट ध्वनिमत से पारित

Mau News: मऊनाथ भंजन नगर पालिका परिषद की बोर्ड बैठक में वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए ₹3 अरब 41 करोड़ 79 लाख का महाबजट पारित किया गया। पालिकाध्यक्ष अरशद जमाल ने सदन में बजट पेश किया, जिसे सभासदों ने ध्वनिमत से मंजूरी दे दी।