मऊ

Mau News: लेखपाल ने फरियादी का मोबाइल छीना, पुलिस ने दर्ज किया मामला

तहरीर के अनुसार, लेखपाल ने शिकायतकर्ता से मोबाइल से कॉल करके बुलाया और लगभग आधे घंटे तक बातचीत की। इस दौरान जब शिकायतकर्ता ने अपने मोबाइल से बातचीत की रिकॉर्डिंग देने से इनकार किया, तो लेखपाल ने उन्हें गालियां दीं और जान से मारने की धमकी दी।

मऊ

Abhishek Singh

Oct 08, 2025

Mau News: मऊ जिले के सदर तहसील क्षेत्र के सरायख्वाजा अन्तर्गत एक भूमि विवाद को लेकर धमकी देने का मामला सामने आया है। प्राप्त जानकारी के अनुसार, ग्राम व पोस्ट अलीनगर निवासी देवभूषण तिवारी पुत्र रामशबद तिवारी ने पुलिस अधीक्षक मऊ को दी तहरीर में बताया कि 2 सितंबर 2025 को भूमि मापने के सिलसिले में उनकी बातचीत क्षेत्रीय लेखपाल आशुतोष पांडेय से मोबाइल पर हुई थी। इसके बाद उन्हें होटल ब्रह्मस्थान, सहादतपुरा में बुलाया गया, जहां लेखपाल अपने सहयोगी सत्य प्रकाश सिंह के साथ मौजूद थे।

लेखपाल पर धमकी देने का लगा आरोप

शिकायतकर्ता का आरोप है कि लेखपाल ने धमकी देते हुए कहा कि अगर उसने दोबारा मोबाइल लेकर आने की कोशिश की, तो उसे व उसकी पत्नी को गंभीर परिणाम भुगतने होंगे। इस घटना के बाद देवभूषण तिवारी ने सुरक्षा की मांग करते हुए पुलिस अधीक्षक से लिखित शिकायत की।

पुलिस ने शिकायत को संज्ञान में लेते हुए मामला दर्ज कर लिया है और जांच की जिम्मेदारी उपनिरीक्षक विवेक राव को सौंपी गई है।

Published on:

08 Oct 2025 08:17 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Mau / Mau News: लेखपाल ने फरियादी का मोबाइल छीना, पुलिस ने दर्ज किया मामला

मऊ

उत्तर प्रदेश

