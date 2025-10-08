Mau News: लेखपाल ने फरियादी का मोबाइल छीना, पुलिस ने दर्ज किया मामला

Mau News: मऊ जिले के सदर तहसील क्षेत्र के सरायख्वाजा अन्तर्गत एक भूमि विवाद को लेकर धमकी देने का मामला सामने आया है। प्राप्त जानकारी के अनुसार, ग्राम व पोस्ट अलीनगर निवासी देवभूषण तिवारी पुत्र रामशबद तिवारी ने पुलिस अधीक्षक मऊ को दी तहरीर में बताया कि 2 सितंबर 2025 को भूमि मापने के सिलसिले में उनकी बातचीत क्षेत्रीय लेखपाल आशुतोष पांडेय से मोबाइल पर हुई थी। इसके बाद उन्हें होटल ब्रह्मस्थान, सहादतपुरा में बुलाया गया, जहां लेखपाल अपने सहयोगी सत्य प्रकाश सिंह के साथ मौजूद थे।