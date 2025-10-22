Mau News: ₹32 लाख मूल्य का रिफाइंड तेल गायब करने के मामले में ट्रक मालिक गिरफ्तार, पुलिस ने ट्रक किया बरामद

Mau News, Pc: Abhishek Singh
Mau Crime: मऊ पुलिस ने अपने साथियों के साथ मिलकर लगभग ₹32 लाख रुपये मूल्य का रिफाइंड तेल गायब करने के मामले में मुख्य आरोपी ट्रक मालिक को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी की निशानदेही पर पुलिस ने चोरी में इस्तेमाल किए गए ट्रक को जनपद के पहसा क्षेत्र से बरामद कर लिया।
बिहार के रक्सौल निवासी अजय दूबे ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई थी कि बीते 7 अक्टूबर को सिकड़ीकोल निवासी पीयूष सिंह के ट्रक पर ₹32 लाख का रिफाइंड तेल रक्सौल से झारखंड के डाल्टेनगंज भेजा गया था। लेकिन ट्रक मालिक पीयूष सिंह, चालक भीम यादव और चंद्रिका प्रसाद ने मिलकर माल को गायब कर दिया।
शिकायत के आधार पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू की। जांच के दौरान कई अन्य लोगों की संलिप्तता का भी खुलासा हुआ। पुलिस ने 19 अक्टूबर को सुग्गीचौरी क्षेत्र से रिफाइंड तेल बरामद करते हुए एक आरोपी को गिरफ्तार किया था।
इसी क्रम में बुधवार को मिली सूचना पर पुलिस ने मुख्य आरोपी ट्रक मालिक पीयूष सिंह को फतहपुर मंडाव से गिरफ्तार कर लिया। प्रभारी निरीक्षक राजीव सिंह ने बताया कि आरोपी की निशानदेही पर चोरी में प्रयुक्त ट्रक को पहसा क्षेत्र से बरामद कर लिया गया है। उन्होंने बताया कि मामले में शामिल अन्य आरोपियों की तलाश में पुलिस की टीम लगातार छापेमारी कर रही है।
