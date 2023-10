Mau News: प्रथम पुण्यतिथि पर मुलायम सिंह यादव को याद कर बोले लोग- आम जनता की आवाज थे नेताजी

Submitted by:

भारत के पूर्व रक्षा मंत्री और यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव को याद करते हुए समाजवादी नेता राजविजय ने कहा कि मुलायम सिंह यादव ने जहां देश और प्रदेश के लिए काम किया वहीं मऊ जनपद के लोगों के लिए जो काम किया वह अतुलनीय है।

Mulayam Singh Yadav remembered on his first death anniversary