GATE Exam 2022 : आज से डाउनलोड होंगे एडमिट कार्ड, फरवरी में इस तारीख से होगी परीक्षा

GATE Exam 2022 : गेट 2022 परीक्षा GATE Exam की तैयारी कर रहे अभ्यार्थियों के लिए बड़ी खबर है। आज से गेट परीक्षा 2022 के लिए एडमिट कार्ड डाउनलोड होंगे। एडमिट कार्ड डाउनलोड admit card download होने का पूरा प्रोसेज पोर्टल पर दिया गया है। हालांकि पोर्टल को खोलने में अभी कुछ परेशानी आ रही है लेकिन जल्द ही ये दूर हो जाएगी।

मेरठ. GATE Exam 2022: गेट परीक्षा 2022 (gate exam 2022) का काउंटडाउन शुरू हो चुका है। आज से अभ्यार्थी अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। लेकिन इससे पहले अभ्यार्थियों को पोर्टल पर जाकर पूरी प्रक्रिया समझनी होगी। परीक्षा की तैयारी में लगे अभ्यार्थियों के लिए ये एक महत्वपूर्ण प्रक्रिया है। ग्रेजुएट टेस्ट इन इंजीनियरिंग Graduate Test in Engineering यानी गेट परीक्षा (GATE Exam) 2022 में शामिल होने के लिए जिन अभ्यार्थियों ने अपना रजिस्ट्रेशन किया था। उन्हीं के ही एडमिट कार्ड (gate admit card 2022)आज 3 जनवरी सोमवार 2022 से डाउनलोड हो सकेंगे।



इस बार परीक्षा आयोजन की जिम्मेदारी भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (IIT) खड़गपुर को दी गई है। आइआइटी खडगपुर

IIT Kharagpur की ओर से गेट एडमिट कार्ड परीक्षा पोर्टल, gate.iitkgp.ac.in जारी किया है। हालांकि, संस्थान दवारा परीक्षा पोर्टल पर गेट 2022 एडमिट कार्ड डाउनलोड लिंक एक्टिव कब होगा यह अभी नहीं बताया गया है। लेकिन माना जा रहा है कि आइआइटी खड़गपुर द्वारा लिंक को आज एक्टिव कर दिया जाएगा।

ये है गेट 2022 का परीक्षा शेडयूल Here is the GATE 2022 exam scheduleआइआइटी खड़गपुर द्वारा गेट 2022 शेड्यूल (gate 2022 exam date) जारी कर दिया गया है। जिसके अनुसार गेट 2022 की परीक्षा फरवरी माह में होगी। ये परीक्षा चार अलग—अलग तिथियों में 5 फरवरी, 6 फरवरी, 12 फरवरी और 13 फरवरी में निर्धारित की गई हैं। हालांकि, आइआइटी खड़गुपर द्वारा गेट 2022 कार्यक्रम में 4 फरवरी और 11 फरवरी को परीक्षा से सम्बन्धित विविध कार्यों के लिए सुरक्षित रखा गया है।