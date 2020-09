बीवी और बच्चों को नशीला पदार्थ पिलाकर साली से किया दुष्कर्म

मेरठ। बहन की बीमारी पर उसके घर देखभाल को गई युवती के साथ जीजा ने दुष्कर्म किया। आरोपी ने पहले अपनी बीवी और अपने बच्चों को नशीला पदार्थ देकर सुला दिया और फिर साली के साथ तमंचे की नोक पर दुष्कर्म किया। पीड़िता का आरोप है कि वह अपने जीजा के सामने रोती रही और गिड़गिड़ाती रही लेकिन उसने बहन, परिवार और उसको जान से मारने की धमकी देकर दुष्कर्म किया। परिजनों का आरोप है कि आरोपी जीजा करीब एक साल तक साली के साथ धमकी देकर संबंध बनाता रहा।

यह भी पढ़ें: देवबंद में चल रही थी अवैध हथियारों की फैक्ट्री, पुलिस ने मारा छापा ताे हुआ बड़ा खुलासा

( crime against women in up ) घटना थाना लिसाड़ी गेट के लक्खीपुरा की है। यहां पर एक व्यक्ति पर अपनी साली के साथ जबरन शारीरिक संबंध बनाने के आरोप लगे हैं। पीडिता की मां के अनुसार उनकी बड़ी बेटी की तबियत खराब थी जिसकी देखभाल के लिए परिजनों ने छोटी बेटी को भेज दिया। आरोप है कि उनके दामाद ने छोटी बेटी के साथ जबरन दुष्कर्म किया। महिला ने बताया कि जब पीडिता ने इस बात का विरोध किया तो उसके जीजा ने कनपटी पर बंदूक रख दी। आरोपी ने अपनी पत्नी को नशीला पदार्थ देकर बेहोश कर दिया उसके बाद साली के साथ दुष्कर्म किया।

यह भी पढ़ें: ऑवरलोड ट्रॉली में ना लाइट थी ना रेडियम, पीछे से टकराई कार जीजा साले की मौत

पीड़िता का आरोप है कि वह जब अपने घर आई तो आरोपी जीजा ने घर पर भी इस बात को बताने के लिए मना किया और कहा कि अगर उसने इसके बारे में मुंह खोला तो वह उसकी बहन की और उसकी जान ले लेगा। पीडिता का आरोप है कि उसने अपने जीजा से बहुत मना किया लेकिन वह नहीं मानता था। पीड़िता जब जीजा के जुल्मों से परेशान हो गई तो आखिरकार उसने अपने परिजनों के सामने पूरे घटनाक्रम का जिक्र कर दिया। बेटी के साथ हुई घटना के बारे में सुनकर मां के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसने जब अपने दामाद से इसके बारे में शिकायत दर्ज कराई तो उसने जान से मारने की धमकी दी। महिला ने दामाद के खिलाफ थाने में तहरीर दी है। आरोपी दामाद फरार है। पुलिस उसकी तलाश कर रही है।

यह भी पढ़ें: मुजफ्फरनगर में भाजपा काे झटका ताे मजबूत हुई सपा, कई ने मिलाया सपा से हाथ

एसओ लिसाडी गेट प्रशांत कपिल ने बताया कि पीडिता का मेडिकल कराने के बाद एफआईआर दुष्कर्म के मामले में दर्ज की जाएगी। आरोपी की तलाश में दबिश दी जा रही है।