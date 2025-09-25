गुर्जर नेताओं की रिहाई को लेकर चंद्रशेखर का सरकार पर हमला, बोले- अगर मंत्री होता तो भाइयों को छुड़ाकर ले जाता

यह पूरा मामला 21 सितंबर को दादरी के मंडौरा गांव में हुई महापंचायत से जुड़ा है। इस पंचायत में मेरठ, सहारनपुर, नोएडा, मुजफ्फरनगर समेत पश्चिमी यूपी के कई जिलों से गुर्जर नेता शामिल हुए थे। गुर्जरों के हक और टिकटों में हिस्सेदारी जैसे मुद्दों पर बातचीत होनी थी, लेकिन पंचायत शुरू होते ही पुलिस ने धावा बोल दिया और 22 लोगों को हिरासत में ले लिया। इनमें से 17 को जेल भेज दिया गया।