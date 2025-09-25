गुर्जर नेताओं की रिहाई को लेकर चंद्रशेखर का सरकार पर हमला, बोले- अगर मंत्री होता तो भाइयों को छुड़ाकर ले जाता

Chandrashekhar azad meerut jail visit gujjar leaders: आजाद समाज पार्टी के अध्यक्ष और नगीना से सांसद चंद्रशेखर आजाद आज गुरुवार को मेरठ जिला जेल पहुंचे। यहां उन्होंने पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव रविंद्र भाटी समेत 17 गुर्जर नेताओं से मुलाकात की। बाहर आते ही उन्होंने सरकार पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि निर्दोष लोगों को जेल में डालकर गुर्जर समाज का अपमान किया जा रहा है।
मीडिया से बातचीत में चंद्रशेखर आजाद ने खुलासा किया कि उन्हें एक बड़े अधिकारी ने फोन कर धमकाया। अधिकारी ने कहा कि अगर वह गुर्जर समाज की लड़ाई जारी रखते हैं तो उनके खिलाफ एमपी-एमएलए कोर्ट में चल रहे मामलों में सजा दिलवा दी जाएगी। उन्होंने कहा कि वह इस धमकी से डरने वाले नहीं हैं और आंदोलन की राह से पीछे नहीं हटेंगे।
आजाद ने साफ कहा कि अगर एक सप्ताह में सभी निर्दोष गुर्जर नेताओं को रिहा नहीं किया गया तो उनकी पार्टी पूरे प्रदेश में मजबूत आंदोलन खड़ा करेगी। उन्होंने कहा कि लोकतंत्र में इस तरह का दमन तानाशाही जैसा है और जनता ही सरकार को सबक सिखाएगी।
मेरठ जेल के गेट पर चंद्रशेखर का स्वागत एक अनोखे अंदाज में हुआ। जेल के वरिष्ठ अधीक्षक वीरेश राज शर्मा ने खुद हाथ जोड़कर सांसद का अभिवादन किया। इसके बाद चंद्रशेखर जेल के अंदर दाखिल हुए और अपने साथियों से मुलाकात की।
यह पूरा मामला 21 सितंबर को दादरी के मंडौरा गांव में हुई महापंचायत से जुड़ा है। इस पंचायत में मेरठ, सहारनपुर, नोएडा, मुजफ्फरनगर समेत पश्चिमी यूपी के कई जिलों से गुर्जर नेता शामिल हुए थे। गुर्जरों के हक और टिकटों में हिस्सेदारी जैसे मुद्दों पर बातचीत होनी थी, लेकिन पंचायत शुरू होते ही पुलिस ने धावा बोल दिया और 22 लोगों को हिरासत में ले लिया। इनमें से 17 को जेल भेज दिया गया।
महापंचायत में पुलिस की कार्रवाई के बाद हालात बिगड़ गए। गुर्जर समाज के लोगों ने पुलिस पर पथराव कर दिया, जबकि पुलिस ने लाठियां चलाकर भीड़ को तितर-बितर किया। इस घटना के बाद समाज में आक्रोश फैल गया और इसे सीधे-सीधे उनके सम्मान पर हमला बताया गया।
चंद्रशेखर आजाद ने कहा कि सरकार लगातार गुर्जर समाज को निशाना बना रही है। कभी सम्राट मिहिर भोज की प्रतिमा का अपमान किया जाता है, तो कभी नेताओं पर झूठे मुकदमे दर्ज कर जेल भेजा जाता है। उन्होंने कहा कि यह आग सरकार खुद लगा रही है और अब इसे फैलने से कोई नहीं रोक पाएगा।
मेरठ आते समय चंद्रशेखर आजाद के काफिले को पांच जगह रोका गया। सिवाया टोल प्लाजा, मोदीपुरम फ्लाईओवर और गांधी बाग के पास पुलिस और कार्यकर्ताओं के बीच झड़पें भी हुईं। पुलिस ने कई गाड़ियों को आगे बढ़ने से रोका, वहीं सांसद को खुद भी कई बार गाड़ी से उतरना पड़ा।
जेल तक पहुंचने से पहले पूरे रास्ते में भारी पुलिस बल तैनात किया गया था। जिला प्रशासन ने कई जगह बैरिकेडिंग कर रखी थी। केवल सांसद चंद्रशेखर और उनके कुछ चुनिंदा साथियों को ही जेल तक जाने की अनुमति मिली।
चंद्रशेखर ने कहा कि वह मेरठ के दौराला क्षेत्र के ग्राम सलावा में पीड़ितों से मिलना चाहते थे, लेकिन प्रशासन ने अनुमति नहीं दी। अब वह अपने कार्यालय में ही पीड़ितों से मुलाकात करेंगे। उन्होंने साफ किया कि उन्हें जेल या मुकदमों का डर दिखाकर दबाया नहीं जा सकता।
इस पूरे घटनाक्रम से पहले यूपी सरकार के ऊर्जा राज्यमंत्री डॉ. सोमेंद्र तोमर भी मेरठ जेल में बंद गुर्जर नेताओं से मिले थे। इसके बाद से राजनीतिक हलकों में यह चर्चा और तेज हो गई है कि सरकार और विपक्ष दोनों ही इस मामले को लेकर रणनीति बनाने में जुटे हैं।