काशी के ज्ञानवापी विवाद की बातें करते हुए 'मुस्लिम परिवार मस्जिद' में बनाते हैं काँवड़

उत्तर प्रदेश के पश्चिम जिलों में अक्सर ही हिन्दू मुस्लिम दंगों को लेकर चर्चाएँ होती रहती हैं। लेकिन पूरे साल में आने वाले काँवड़ के त्योहार को लेकर मेरठ के मुस्लिम परिवारों में गज़ब का उत्साह रहता है। क्योंकि यही वो पर्व है जब काँवड़ बनाते हुए यहाँ के मुस्लिम समुदाय के लोगों को रोजगार भी मिलता है, वहीं भाई चारे का संदेश भी जाता है। मेरठ में मुस्लिम समुदाय के युवकों के हाथ की बनी हुई कांवड़ शिवभक्त हरिद्वार से गंगाजल भरकर शिवालयों में भगवान शिव को अर्पित करते हैं। वहीं इस बार जब से ज्ञानवापी मस्जिद मामले पर सुनवाई हो रही है तो यहाँ भी उसपर चर्चा होती है, लेकिन इसी चर्चा के बीच सौहार्द का माहौल भी बना रहता है।

काँवड़ बनाने वाले मुख्य कारीगर अशरफ बताते हैं कि इस समय ज्ञानवापी का मामला कोर्ट में चल रहा है। वो ज्ञानवापी मामले पर नजर रखे हुए हैं और कांवड़ भी बना रहे हैं। पिछले दस साल से कांवड़ बनाते आ रहे अशरफ का कहना है कि मेरठ में जरा सी बात पर सांप्रदायिक तनाव हो जाता है। लेकिन इसका असर कभी भी त्यौहारों और पर्व पर नहीं पड़ता है।

Muslims are making kanwar during discussion on Gyawapi Masjid