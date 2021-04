नशीली गोलियां खिलाकर डॉक्टर ससुर ने किया बहू के साथ दुष्कर्म !

पत्रिका न्यूज नेटवर्क

मेरठ meerut news थाना नौचंदी क्षेत्र में एक डॉक्टर ने अपने बेटे की बहू को नशीली गोलियां खिलाकर उसके साथ दुष्कर्म meerut rape कर लिया। पीड़िता ने यह आरोप लगाते हुए जब पति काे पूरी घटना बताई तो पति ने उल्टे पत्नी की ही पिटाई कर दी और उसे चुप रहने की धमकी दी। अब पीड़िता ने इन सभी आराेपों के साथ अपने मायके जाकर शाहजहांपुर में आराेपी पति और ससुर के खिलाफ मामला दर्ज कराया है।

rape in up दर्ज की गई रिपाेर्ट के आधार पर मदनापुर थाना पुलिस ने नौचंदी थाना पुलिस काे पूरा मामला बताया। दर्ज रिपोर्ट में लगाए गए आरोपों के अऩुसार पीड़िता की शादी 27 नंबर 2020 को नौचंदी थाना क्षेत्र के रहने वालेयुवक से हुई थी जिसका पिता शहर में डॉक्टर है। यह वही परिवार है जिसके उदाहरण माेहल्ले के लाेग अपने बच्चों के देते थे और उनके जैसा बनने के लिए कहते थे। आरोप है कि शादी के बाद से ही पीड़िता काे परेशान किया जाने लगा।

crime against women in up आरोप है कि एक दिन नशे की गोली देकर ससुर ने भी पीड़िता के साथ दुष्कर्म किया। इसकी शिकायत पति से की तो पति ने उल्टा पीड़िता काे ही पीटा और घर की बात चाैखट के बाहर ना ले जाने की धमकी दी। आराेपों के ही अनुसार विरोध करने पर 14 मार्च 2021 को मिट्टी का तेल डालकर पीड़िता काे जिंदा जलाने का प्रयास भी किया।

इसके बाद पीड़िता काे मारपीट कर घर से निकाल दिया। पीड़िता अपने दिल्ली में रहने वाले भाई के घर पहुंची और पूरी घटना बताई। अब पीड़िता ने मायके पहुंचकर आरोपित ससुर पर दुष्कर्म और पति व सास के खिलाफ मामला दर्ज कराया है। इस घटना के बाद आराेपी ससुर फरार है।

