ड्राइवर ने नाबालिग साली के साथ किया दुष्कर्म

मेरठ ( meerut news ) शराबी ड्राइवर ने अपनी सगी नाबालिग साली के साथ दुष्कर्म कर लिया। पीड़िता ने यह बात अपनी बहन को बताई और दोनों ने थाने जाकर घटना की तहरीर दी लेकिन तहरीर देने के बाद भी पुलिस ने मुकदमा दर्ज नहीं किया। अब पीड़िता ने एसएसपी से गुहार लगाई है।

यह भी पढ़ें: मौसम विभाग का चार दिन अति भारी बारिश और बिजली गिरने का अलर्ट

( up crime ) कंकरखेड़ा थाना क्षेत्र की एक कॉलोनी निवासी विवाहिता के मुताबिक उसका विवाह वर्ष 2019 में मुंडाली थाना क्षेत्र के एक गांव निवासी युवक से हुआ था। विवाहिता के मुताबिक उसका पति ड्राइवर है। शादी के बाद विवाहिता को पति के शराब पीने की आदत का पता चला। करीब दो महीने पहले विवाहिता की नाबालिग बहन उससे मिलने आई थी। आरोप है कि उसी दौरान शराब के नशें में उसके शराबी पति ने नाबालिग साली के साथ दुष्कर्म किया। शोर सुनकर परिवार के अन्य लोग भी आ गए जिन्हें देखकर आरोपित घबरा गया और धमकी देते हुए फरार हो गया।

यह भी पढ़ें: पानी के तेज बहाव में बह गया 13 वर्षीय किशोर, तलाश में लगाए गए 20 गोताखोर

( crime against women in up ) विवाहिता ने मामले की शिकायत संबंधित थाने में की, लेकिन महीनों बीत जाने के बावजूद अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की हुई है। शनिवार को पीड़िता ले एसएसपी कार्यालय में शिकायत दर्ज कराई है। जनसुनवाई अधिकारी एसपी ट्रैफिक जितेंद्र श्रीवास्तव ने कंकरखेड़ा थाना प्रभारी तपेश्वर सागर को मामले में जांच कर निष्पक्ष कार्रवाई करने के निर्देश दिए है।

यह भी पढ़ें: आगरा जेल से पेशी पर लाए गए विजय मिश्रा की पुलिस से हुई नोंकझोंक

यह भी पढ़ें: अनूठी मुहिम: स्कूलों में नहीं हैं शौचालय, महिला शिक्षकों ने की तीन दिन की 'पीरियड लीव' की मांग