Gold Rate Today : नवंबर के दूसरे सप्ताह के पहले दिन सोना—चांदी के बढ़े भाव, आज हुई ये कीमत

Gold Rate Gold Price Today in Meerut : पिछले तीन दिन से चल रही सोना—चांदी (Gold & Silver) की सुस्ती आज टूट गई। आज सप्ताह के पहले दिन यानी सोमवार को दोनों धातुओं के दाम (Rate) में बढ़ोत्तरी हो गई। बाजार खुलते ही सोना 430 रुपये प्रति दस ग्राम महंगा (costly) हो गया और चांदी भी 220 रुपये प्रति किग्रा (Per Kg) तक बढ़ गई। दोनों धातुओं में तेजी देखी गई।

मेरठ .Gold Rate Gold Price Today in Meerut : आज नवंबर के दूसरे सप्ताह के पहले दिन सर्राफा बाजार (bullion market) खुलते ही सोना—चांदी कीमतों (Price) में उछाल आ गया। आज सोमवार को सोना 430 रुपये प्रति दस ग्राम (Per 10 Grams) की बढ़ोत्तरी के साथ 49110 रुपये प्रति दस ग्राम पर पहुंच गया। वहीं चांदी (Silver)भी 220 रुपये की बढ़ोत्तरी के साथ 65860 रुपये प्रति किग्रा तक पहुंच गई। दोनों धातुओं में आज सर्राफा बाजार खुलने के बाद तेजी देखी गई। बता दे कि पिछले तीन दिनों से सोना—चांदी के भाव स्थिर (price stable) थे। इससे पहले 5 नवंबर को सोना—चांदी कीमतों में उछाल आया था। 5 नवंबर को सोना 570 रुपये प्रति दस ग्राम और चांदी 1690 रुपये प्रति किग्रा महंगी हुई थी। उसके बाद से दाम स्थिर थे। लेकिन आज बाजार खुलते ही सोना—चांदी की सुस्ती टूट गई और दोनों की कीमतों ने उछाल मारा।

ग्लोबल मार्केट में सोना-चांदी हुई सस्ती (Gold and silver Rate down in the global market)

इसके अलावा ग्लोबल मार्केट में हाजिर सोना की कीमतों 0.3 फीसदी की गिरावट के साथ 1,755.83 डॉलर प्रति औंस के लेवल पर ट्रेड कर रही हैं। अन्य कीमती धातुओं में हाजिर चांदी 0.4 फीसदी गिरकर 22.48 डॉलर प्रति औंस हो गई, जबकि प्लैटिनम 0.2 फीसदी बढ़कर 981.37 डॉलर प्रति औंस हो गया है।

कीमतों में अभी जारी रहेगा उतार-चढ़ाव

कमोडिटी बाजार (commodity market) के मुताबिक, सोने की कीमतों में तेजी देखने को मिल सकती है। आपको बता दें सोने का भाव इस समय रिकॉर्ड लेवल (record level) से करीब 9,300 रुपये सस्ता मिल रहा है वहीं, चांदी इस समय 61,081 के लेवल पर ट्रेड कर रहा है। आने वाले दिनों में इसमें उतार-चढ़ाव जारी रह सकता है।

मिस्ड कॉल देकर चेक करें भाव (Check price by giving missed call)

सोने की कीमतें अपने घर बैठे भी चेक कर सकते हैं। इंडियन बुलियन एंड ज्वैलर्स एसोसिएशन के मुताबिक, आप सिर्फ 8955664433 नंबर पर मिस्ड कॉल देकर भाव चेक कर सकते हैं। जिस नंबर से मैसेज करते हैं उसी नंबर पर आपके मैसेज आ जाएगा।

