Gold Rate Today : चांदी में बंपर उछाल सोना भी चमका, आज फिर कीमतों में हुई वृद्धि

मेरठ . Gold Rate Gold Price Today in Meerut : आज चांदी में बंपर उछाल आया और सोना भी बाजार में चमका। सोना—चांदी की कीमतों (Gold Silver Price) में आज बढ़ोत्तरी दर्ज की गई। सोना—चांदी लगातार तीसरे दिन बढ़त बनाए हुए हैं। चांदी की कीमत में आज जोरदार वृद्धि हुई। चांदी की कीमत 1110 रुपये प्रति किग्रा तक बढ़ गई। जिसके बाद चांदी के दाम आज (Today Silver Price) 68,550 रुपये प्रति किग्रा तक पहुंच गए। वहीं सोना भी 370 रुपये प्रति दस ग्राम वृद्धि (Per Ten Grams Increase) के बाद 50,380 रुपये प्रति दस ग्राम तक पहुंच गया।

दाम बढ़ने से खरीदारों को लगी मायूसी (Buyers Disappointed due to Increase in price)

सोना—चांदी के दाम बढ़ने से खरीदारों (Buyers) को मायूसी लगी है। अगर आप सोना-चांदी (Gold Silver) खरीदने जा रहे हैं तो दाम बढ़ने वाली खबर जरूर मायूस करेगी। आने वाले दिनों में शादियों के सीजन (Wedding Season) से पहले सर्राफा बाजारों(Bullion Markets) सोना-चांदी के भाव में आज शुक्रवार को बड़ा बदलाव देखने को मिला।

यह भी पढ़े : कोरोना काल में एक बार फिर लौटी होटल व्यवसाय की मुस्कान,एक जनवरी तक फुल हुए होटल और बैंकेट हाल

मेरठ के सर्राफा बाजारों (Bullion Markets) में चांदी के औसत दाम में जहां 1110 रुपये प्रति किलो का उछाल आया है, वहीं 24 कैरेट शुद्ध सोना (24 Carat Pure Gold) 370 रुपये प्रति 10 ग्राम की छलांग लगाकर 50,380 रुपये पर पहुंच गया है। इस पर 3 फीसद जीएसटी (GST) और मेकिंग चार्ज (Making Charge) अलग से है। यानी ये दाम 55 हजार रुपये प्रति दस ग्राम तक भी जा सकते हैं।

आल टाइम हाई रेट से कुछ सस्ता रह गया सोना—चांदी (Gold and silver remained somewhat cheaper than the all-time high rate)

इसकी वजह से अब 24 कैरेट शुद्ध सोना अपने ऑल टाइम हाई रेट 58126 रुपये से मात्र चंद रूपये ही सस्ता रह गया है। वहीं, चांदी पिछले साल के अधिकतम रेट 76004 रुपये से 7454 रुपये ही सस्ती है।

यह भी पढ़े : रेलवे रिजर्वेशन कराने या टिकट लेने से पहले हो जाए सतर्क,वरना हो सकती है जेल