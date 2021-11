Gold Price Today : सोना—चांदी की आज ये हैं कीमत, जानिए अपने शहर में 24 कैरेट गोल्ड का भाव

Gold Rate Gold Price Today in Meerut : सप्ताह के शुरूआती दिनों से लगातार सोना—चांदी की कीमतों में इजाफा हो रहा था। लेकिन पिछले तीन दिन से सोना—चांदी के दाम एक जगह पर स्थिर हैं। दोनों की कीमती धातुओं के दाम (Rate) में किसी प्रकार का कोई इजाफा नहीं हुआ है। इस समय मेरठ में सोने की कीमत 50,220 रुपये प्रति दस ग्राम है। जबकि चांदी इस समय 67,530 रुपये प्रति किग्रा है।

मेरठ . Gold Rate Gold Price Today in Meerut : आज रविवार को सुबह सर्राफा बाजारों (Bullion markets) में सोना और चांदी में कारोबार (trading in gold and silver) शुरू हो गया है। मेरठ और अन्य जिलों में आज सोना और चांदी की कीमत में किसी प्रकार का अंतर नहीं आया है। 22 कैरट सोना और 24 कैरट सोने के साथ-साथ चांदी के भाव भी एक जगह पर स्थिर हैं। पिछले सप्ताह की शुरूआत में 24 और 22 कैरेट सोने के भाव में तेजी देखने को मिली थी।

आज रविवार को आज 22 कैरेट वाले 1 ग्राम सोने का भाव (Gold Price) 4810 रुपये चल रहा है। दो दिन भी पहले भी 4810 रुपये ही भाव था। वहीं 8 ग्राम 22 कैरेट सोने का भाव आज 38480 रुपये है। वहीं 10 ग्राम 22 कैरेट सोने का भाव आज 48100 रुपये चल रहा है। जबकि 100 ग्राम 22 कैरेट सोने का भाव 481000 रुपये है। वहीं 24 कैरेट सोने (24 Carat Gold) के कीमत की बात करें तो 1 ग्राम 24 कैरेट सोने की कीमत आज (Gold Price Today) आज 5022 रुपये चल रहा है। एक दिन पहले भी इसकी यही कीमत थी। जबकि 10 ग्राम सोने की कीमत आज 50,220 रुपये है। 100 ग्राम 22 कैरेट सोने का भाव आज 50,22000 रुपये चल रहा है।

यह भी पढ़े : पेट्रोल डीजल की कीमतें जान हो जाएंगे हैरान,15 दिन बाद आज ये हैं भाव

चांदी की कीमत (Silver Price)

आज चांदी की कीमत (Silver Price) में स्थिरता देखने को मिली है। मेरठ के सर्राफा बाजार में आज 1 ग्राम चांदी का भाव 67 रुपये है। पिछले सप्ताह यह कीमत 66.30 रुपये थी। 10 ग्राम चांदी का भाव आज 670 रुपये चल रहा है। एक दिन पहले यह भाव 660 था। वहीं 100 ग्राम चांदी (Silver) का भाव आज 6700 रुपये है। एक दिन पहले यह 6600 रुपये था। वहीं 1 किलोग्राम चांदी की कीमत आज 67,530 रुपये है। तीन दिन पहले पहले यह 67,530 रुपये थी। सोने में निवेश (Investing in Gold) करने वालों का मानना है कि सोने में निवेश का यह अच्छा समय है। निवेशकों के अनुसार सोना अभी भी काफी सस्ता है लेकिन जिस तरह हालात हो रहे हैं। उससे आने वाले समय में सोने का रेट तेजी से बढ़ सकता है।

यह भी पढ़े : आज ये हैं सोना—चांदी के भाव,तेजी के बाद भी कम नहीं हो रहा खरीदारी का जनून