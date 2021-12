Gold Rate Today : लगातार तीसरे दिन गिरे सोने के दाम चांदी हुई 64 हजारी, जानिए सराफा बाजार का मिजाज

Gold Rate Gold Price Today in Meerut : सोना चांदी की कीमत में आज लगातार तीसरे दिन बदलाव देखा गया। आज सोने के दाम तीसरे दिन भी कम हुए वहीं चांदी की कम होती कीमत में ब्रेक लगा और चांदी (Silver) के दाम आज बढ़ गए। सोने की कीमत में आज 30 रुपये प्रति दस ग्राम की कमी आई है। वहीं चांदी 220 रुपये महंगी हुई है।

मेरठ Published: December 29, 2021 11:41:25 am

पत्रिका न्यूज नेटवर्क

मेरठ . Gold Rate Gold Price Today in Meerut : सोना चांदी की कीमतों में आज बुधवार को अंतर आया है। जिसके चलते बाजार में हलकी चहल पहल देखी गई। आज सोने के भाव 30 रुपये कम होकर 49,180 रुपये प्रति दस ग्राम पर पहुंच गए। वहीं चांदी की कीमत में इजाफा हुआ। चांदी 220 रुपये प्रति किग्रा बढ़कर 64,000 पर जा पहुंची।

सराफा बाजार ( Meerut bullion market) में लगातार दूसरे दिन सोना और चांदी की कीमतों में गिरावट दर्ज की गई है। आज सोना की कीमत में 50 रुपये प्रति दस ग्राम और चांदी (Silver) के भाव में 10 रुपये की मामूली गिरावट दर्ज की गई। इस गिरावट के साथ सोना का भाव (Gold Rate) 49210 रुपये प्रति दस ग्राम और चांदी 63,780 रुपये प्रति किग्रा है।

यह भी पढ़े : इस बिजनेस से कमाएं सालाना 15 लाख से भी ज्यादा, सरकार भी दे रही मदद बता दें कि मंगलवार को लगातार दूसरे दिन सोना—चांदी की कीमतों में कमी हुई थी। सोमवार को कारोबारी सत्र के शुरूआती दिन में दोनों धातुओं की कीमत में गिरावट दर्ज की गई थी। मंगलवार को सोना 50 रुपये और चांदी 10 रुपये सस्ती (rate down) हुई थी। हालांकि दामों में इस मामूली गिरावट का बाजार पर कोई असर नहीं पड़ा था।

लेकिन माना जा रहा है कि आने वाले दिनों में भी सोना—चांदी के दामों में बदलाव (Change the price of gold and silver) जारी रहेगा। इस समय सोना—चांदी की डिमांड (Demand) बाजार में काफी कम है। एक तो शादी ब्याह के सीजन पर ब्रेक लगा हुआ है वहीं दूसरी ओर इस समय कोई त्यौहार इत्यादी भी नहीं हैं जिनमें सोना—चांदी की मांग में बढ़ोत्तरी हो सके। सोना चांदी की कीमतें बढ़े या फिर कम हो। इसका कोई असर बाजार पर नहीं देखा जा रहा है। आज लगातार तीसरे दिन सोना (Gold)की कीमत कम हुई है। वहीं दो दिन के बाद चांदी के दामों में वृद्धि बताई जा रही है।

