Gold के दामों में भारी गिरावट, 8400 रुपये तक सस्ता हुआ साेना, चांदी 14 हजार रुपये तक टूटी

मेरठ. सोने और चांदी के दामों में फिर से गिरावट ( gold price to go down ) का दौर शुरू हो गया है। जनवरी की शुरूआत में जहां चांदी के 70 हजारी होने की उम्मीद की जा रही थी वहीं उम्मीदों के बिल्कुल उलट चांदी की कीमत अब 65 हजार से नीचे ( gold price down ) आ गई है। कुछ ऐसा ही हाल सोने का है। पिछले छह महीने में सोने के दामों में 8400 रुपये की गिरावट आ गई है। सोने और चांदी में आ रही गिरावट से निवेशकों ने इससे हाथ खींच लिए हैं। सोना-चांदी कारोबारियों को इन दोनों धातुओं के बढ़ने की उम्मीद है। इसलिए कारोबारी इसमें रुपया लगा रहे हैं।

इस सप्ताह सोने की कीमतों मे गिरावट दर्ज की गई। सप्ताह के आखिरी कारोबारी दिन शनिवार को सोने की कीमत 519 रूपये की भारी गिरावट के साथ 48,702 रुपए प्रति 10 ग्राम पर बंद हुई। इसके अलावा 5 जनवरी 2021 के सोने की वायदा कीमत ( gold rate today ) इस सप्ताह के आखिरी कारोबारी दिन 514 रूपये की गिरावट के साथ 48,714 रूपये प्रति 10 ग्राम पर बंद हुई। शनिवार को चांदी का भाव 1919 रुपए की भारी गिरावट के साथ 64,764 रुपए प्रति किलोग्राम पर बंद हुआ। चांदी का भाव 11 जनवरी को एमसीएक्स पर 63603 प्रति किलोग्राम पर खुला था। पिछले सत्र में यह 64231 रुपये प्रति किलोग्राम पर बंद हुआ था। चांदी के भाव में इस सप्ताह 533 रुपये प्रति किलोग्राम की बढ़ोतरी देखी गई है।

सर्राफ कारोबारी डॉक्टर संजीव अग्रवाल ने बताया कि सोने का भाव पिछले उच्च स्तर की तुलना में काफी अधिक गिर चुका है। 5 फरवरी 2021 वायदा के सोने के भाव में पिछला उच्च स्तर 7 अगस्त 2020 को देखने को मिला था। इस सत्र में फरवरी 2021 वायदा का सोना 57 हजार 100 रुपये प्रति 10 ग्राम ( gold price 10 grams ) के भाव पर बंद हुआ था। पिछले उच्च स्तर की तुलना में इस सत्र में 8 हजार 398 रुपए टूट चुके हैं। सोने की तरह ही चांदी की कीमतें भी अपने पिछले स्तर की तुलना में काफी नीचे आ गई है। चांदी का पिछला उच्चतर 10 अगस्त 2020 को देखने को मिला था। इस सत्र में मार्च 2021 वायदा की चांदी की कीमत 79 हजार 147 प्रति किलोग्राम दर्ज की गई। इस तरह चांदी की कीमत में पिछले 5 महीनों में 14,383 रूपये टूट गए हैं।