Gold Price Today : 31 मार्च 2021 को मेरठ में सोने की दर, 24 कैरेट और 22 कैरेट सोने की कीमत

पत्रिका न्यूज नेटवर्क

मेरठ. Gold Rate in Meerut. पिछले कई महीने से सोने के भावों में लगातार गिरावट के बाद स्थिरता देखने को मिल रही है। मार्च महीने में एशिया की सबसे बड़ी सोने की मंडी मेरठ में सोने के दाम 45 हजार के आसपास बने हुए हैं। मंगलवार (30 march 2021) को जहां मेरठ में 24 कैरेट सोने के भाव 44670 रुपए per 10 gram थे। वहीं, बुधवार todays (31 match 2021) gold price in Meerut को मामूली बढ़ोतरी के साथ 44910 रुपए per 10 gram पर पहुंच गए।

यह भी पढ़ें- Gold Price Today : 30 मार्च 2021 को कानपुर में सोने की दर, 24 कैरेट और 22 कैरेट सोने की कीमत

Gold Rate in Meerut की बात की जाए तो सोने के भावों Gold Rates में यह वृद्धि मामूली है, लेकिन आशंका जताई जा रही है कि जल्द ही सोने के दामों में तेजी देखने को मिलेगी। मार्च 2021 की शुरुआत में सोने के भाव 45000 रुपए per 10 gram थे। उसके बाद से सोने के भावों लगातार मामूली उतार-चढ़ाव देखने को मिला। नेशनल ज्वेलर्स मैन्यूफैक्चर्स एसोसिएशन के अध्यक्ष डॉ. संजीव अग्रवाल ने बताया कि बुधवार को (31 match 2021 gold price in Meerut) मेरठ में 22 कैरेट सोने के भाव 40420 रुपए per 10 gram रहे। जबकि मंगलवार को सोने के भाव 40230 रुपए per 10 gram थे।

Today (31 March 2021) 24 Carat Gold Price Per Gram in Meerut (INR)

Gram 24 Carat Gold Price 1 Gram 4491 INR 8 Gram 35928 INR 10 Gram 44910 INR 100 Gram 449100 INR

Today (31 March 2021) 22 Carat Gold Price Per Gram in Meerut (INR)

Gram 22 Carat Gold Price 1 Gram 4042 INR 8 Gram 32336 INR 10 Gram 40420 INR 100 Gram 404200 INR

24 Carat Gold Price in Meerut (INR) last 10 days

31 March 44910

30 March 44670

29 March 45790

28 March 45790

27 March 45790

26 March 46680

25 March 46850

24 March 46800

23 March 46820

22 March 46740

अब बढ़ेगी सोने और चांदी की चमक

Gold Rate in Meerut मेरठ के जानकारों का अनुमान है कि साल 2021 में सोने और चांदी की चमक बढ़ेगी। मुमकिन है कि जल्द ही दोनों दोनों ही धातुओं के भाव में बड़ा इजाफा देखने को मिले। बाजार विशेषज्ञों का कहना है कि 2021 में gold price in Meerut 65,000 रुपए प्रति 10 ग्राम तक जा सकती है। जानकार इस समय सोने की खरीदारी को अच्छा विकल्प मान रहे हैं।

यह भी पढ़ें- Gold Price Today : 31 मार्च 2021 को लखनऊ में सोने की दर, 24 कैरेट और 22 कैरेट सोने की कीमत