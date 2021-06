Gold Price Today : 11 जून 2021 को मेरठ में सोने की दर, 24 कैरेट और 22 कैरेट सोने की कीमत

पत्रिका न्यूज नेटवर्क

मेरठ. Gold Rate in Meerut. कोरोना संक्रमण की रफ्तार धीमी होते ही अनलॉक के बाद आर्थिक गतिविधियां तेज हो गई हैं। मेरठ के सर्राफा बाजार में भी फिर से रौनक लौट आई है। सोना जून में 50 हजारी हो चुका है। गुरुवार (10 June 2021) को जहां मेरठ में सोने के भाव 50290 रुपए per gram थे। वहीं शुक्रवार todays (11 June 2021) gold price in Meerut को 70 रुपए चढ़कर सोने के भाव 50360 रुपए per gram पर पहुंच गए। 2021 में अब तक का यह सबसे अधिक दाम (Highest Gold Rate in 2021) है। वहीं जानकारों की मानें तो सोने के भाव (Gold Rate) अभी और अधिक बढ़ सकते हैं।

Gold Rate in Meerut की बात करें तो कोरोना के मामले बढ़ने के साथ ही सोने के दाम Gold Rates भी चढ़ने लगे थे। मेरठ में सोना अप्रैल के दिनों में 48 हजार रुपए के पार चला गया था। अप्रैल से ही सोने के दामों में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। एक अप्रैल को सोना 46150 रुपए per 10 gram था, जो नौ अप्रैल को 48200 रुपये per 10 gram तक पहुंच गया। यानी अप्रैल में जब कोरोना संक्रमण बढ़ रहा था तो उन्हीं दिनों 9 दिनों में 2050 रुपये की तेजी आ चुकी थी। बाजार के विशेषज्ञों की मानें तो सोने के दाम अभी और बढ़ेंगे (Gold Price Rise)। इसके पीछे तर्क यह दिया जा रहा है कि कोरोना के मामले बढ़ने से लॉकडाउन लग गया था। अब लोग सुरक्षित निवेश के चलते सोने में निवेश करेंगे, जिससे मांग बढ़ेगी।

Today (11 June 2021) 24 Carat Gold Price Per Gram in Meerut (INR)

Gram 24 Carat Gold Price Today 1 Gram 5036 INR 8 Gram 40288 INR 10 Gram 50360 INR 100 Gram 503600 INR

Today (11 June 2021) 22 Carat Gold Price Per Gram in Meerut (INR)

Gram 22 Carat Gold Price Today 1 Gram 4532 INR 8 Gram 36256 INR 10 Gram 45324 INR 100 Gram 453240 INR

24 Carat Gold Price in Meerut (INR) Last 10 Days

11 June 50360 10 June 50,290 09 June 50,290 08 June 50,310 07 June 50,160 06 June 49,830 05 June 49,830 04 June 49,830 03 June 50,320 02 June 50,160

Gold Rate in Meerut में फरवरी 2021 को सोने के दाम 50 हजार रुपए से नीचे आ गए थे। उसके बाद से देखें तो सोने के दामों में कमी ही आती गई, लेकिन अप्रैल के बाद से gold price in Meerut बढ़ने शुरू हुए तो यह 50 हजारी हो गया। आने वाले शादी के सीजन के चलते भी लोग सोने की खरीददारी कर रहे हैं, जिसे भी रेट बढ़ने का कारण माना जा रहा है। मेरठ बुलियन ट्रेडर्स एसोसिएशन के आकाश मांगलिक ने बताया कि आने वाले दिनो में दामों में तेजी का ट्रेंड बना रहने की संभावना है।