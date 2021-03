Gold Price Today : 26 मार्च 2021 को मेरठ में सोने की दर, 24 कैरेट और 22 कैरेट सोने की कीमत

मेरठ। Gold Rate in Meerut अंतराष्ट्रीय बाजारों में गिर रहे सोने (Gold price) के भावों का असर एशिया की सबसे बड़ी स्वर्ण आभूषण (Gold Jewellery) मंडी मेरठ पर भी पड़ रहा है। शुक्रवार (26 march 2021) को मेरठ में 24 कैरेट (24 carat gold rate) सोने के दाम 46720 पर खुला जो कि गुरूवार (25 march 2021) को 46850 रुपये प्रति दस ग्राम था। सोने की कीमतों में (Gold Rate in Meerut) लगातार गिरावट जारी है। सराफा बाजार में शुक्रवार को भी सोने की कीमतों में गिरावट देखने को मिली (Today's gold price in meerut)। सोने के दाम (Gold Rate) में 130 रुपये प्रति दस ग्राम (gold rate per 10 gram) की गिरावट दर्ज की गई। वहीं एक ग्राम सोने की कीमत 4672 रुपये आंकी गई।

Gold Rate in Meerut में 22 कैरेट (22 carat gold rate) सोने का भाव 42048 रुपये प्रति दस ग्राम रहा। कमजोर वैश्विक संकेतों के बीच देश और देश की सोने की मंडियों में कीमतें लगातार गिर रही हैं। एमसीएक्स पर, सोना वायदा 0.24% गिरकर 44,795 प्रति 10 ग्राम जबकि चांदी 0.5% घटकर 66,013 प्रति किलोग्राम पर आ गई। पिछले कारोबारी सत्र में सोने में 0.18% जबकि चांदी में 1.6% की गिरावट आई थी। मेरठ सर्राफा बाजार में आज शुक्रवार को 22 कैरेट गोल्ड की कीमत 4,20,480 रुपये प्रति 100 ग्राम रहीं वहीं 24 कैरेट सोने के 100 ग्राम की कीमत 4,67,200 रुपये रही। नेशनल ज्वैलर्स मैन्यूफैक्चर्स एसोसिएशन के अध्यक्ष डा0 संजीव कुमार ने बताया कि सोने के भाव अभी और कम हो सकते हैं।

Today (26 March 2021) 24 Carat Gold Price Per Gram in Meerut (INR)

Gram 24 Carat Gold Price 1 Gram 4672 INR 8 Gram 37376 INR 10 Gram 46720 INR 100 Gram 467200 INR

Today (26 March 2021) 22 Carat Gold Price Per Gram in Meerut (INR)

Gram 22 Carat Gold Price 1 Gram 4204.8 INR 8 Gram 33638.4 INR 10 Gram 42048 INR 100 Gram 4204800 INR

24 Carat Gold Rate (INR) in Meerut in last 10 day

26 March 46720 25 March 46850 24 March 46800 23 March 46820 22 March 46740 21 March 45950 20 March 46020 19 March 46020 18 March 46020 17 March 46020

अब तक 11 हजार रुपये सस्ता हुआ Gold :—

Gold Rate in Meerut इस साल कुछ माह में 11 हजार रुपये सस्ता हो चुका है। कोरोना संकट में यह 58 हजार रुपये के स्तर पर पहुंच गया था। विशेषज्ञों का कहना है कि कोरोना का टीकी लगने की शुरुआत के बाद से सोने की कीमतों में गिरावट जारी है। टीका लगने के बाद आर्थिक गतिविधियों के तेजी से रफ्तार पकड़ने की उम्मीद है।