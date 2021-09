Gold Rate Today : एक सप्ताह के भीतर चांदी की कीमतों में बड़ी गिरावट, बढ़ी सोने की चमक

Gold Price in Meerut: तीन दिन गिरावट दर्ज होने के बाद आज सोना हुआ 290 रुपये महंगा,चांदी 390 रुपये सस्ती

मेरठ. Gold Rate Today : पिछले तीन दिन से लगातार कीमती धातुओं में गिरावट के बाद आज सोना और चांदी (Gold & Silver) दोनों की कीमतों में अंतर आया। बाजार खुलते ही सोने की चमक बढ़ी और यह 290 रुपये प्रति दस ग्राम महंगा (Per 10 Grams) हो गया। वहीं चांदी के दाम 390 रुपये प्रति किग्रा सस्ते हुए। पिछले एक सप्ताह के दौरान चांदी के दाम में करीब 4 हजार रुपये की जोरदार गिरावट दर्ज की गई है। दोनों धातुओं (both metals) में आज भाव में बदलाव देखने को मिला। आज सोने के दाम (Gold Rate) 290 रुपये के साथ बढ़कर 47370 रुपये प्रति दस ग्राम हो गए। जबकि चांदी(Silver) 390 रुपये घटकर 61020 रुपये प्रतिकिग्रा के स्तर पर आ गई। दोनों धातुओं की कीमतों में अंतर आने के बाद आज बाजार में गहमागहमी दिखाई दी। वहीं चांदी के दामों में कमी (fall in silver prices) के बाद निवेशकों का रूझान चांदी की तरफ काफी बढ़ रहा है।

जानकारों का कहना है कि चांदी के दाम अभी और कम होंगे और यह 60 हजार प्रति किग्रा के स्तर पर आएगी। इसके बाद यह दीपावली(Dipawali) के आसपास तेजी से चढेगी और भाव 65000 हजार रुपये प्रति किग्रा तक जा सकते हैं। चांदीे के दामों में कमी से चांदी कारोबारियों (silver traders) में भी अस्थिरता बनी हुई है। मेरठ सराफा बाजार (Meerut bullion market) में आज जहां सोने के साथ तेजी रही तो वहीं चांदी के भाव में नरमी देखी गई। पिछलीे एक सप्ताह में आज प्रति किग्रा 4 हजार रुपये की कमी आई है। इस कमी के चलते मेरठ सराफा बाजार में आज चांदी के भाव प्रति किग्रा 61020 रुपये पर पहुंच गए। सोमवार कारोबारी दिन पर मेरठ सराफा बाजार में चांदी 61,410 रुपये प्रति किग्रा के भाव पर बंद हुए थे। देश में, उत्पाद शुल्क, राज्य कर, मेकिंग चार्ज और बहुत कुछ के कारण सोने की कीमतें बदलती रहती हैं। आमतौर पर की धातु के दाम अंतरराष्ट्रीय बाजार में कीमतों के आधार पर तय किए जाते हैं। डॉलर के मुकाबले रुपये का मूल्य और धातु की वैश्विक मांग जैसे कई कारक भी देश में सोने और चांदी की दरों को तय करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।