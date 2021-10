Today Gold Rate : धनतेरस नजदीक आते ही सप्ताह 5 बार घटे—बढ़े सोना—चांदी के दाम, आज की कीमत जान हो जाएंगे हैरान

Gold Rate Gold Price Today in Meerut : इस सप्ताह सोना और चादी के दामों में 5 बार उतार—चढ़ाव आया। आज सोने के दाम (gold price today) कल शुक्रवार को जिस भाव पर बाजार बंद हुआ था। उसी पर खुले। आज सोने की कीमत मेरठ के सर्राफा बाजार में 49100 रुपये प्रति दस ग्राम और चांदी के दाम 66470 रुपये प्रति किग्रा है। आज सप्ताह के अंतिम दिन सोना और चांदी के दाम(gold and silver prices) स्थिर रहे। दोनों धातुओं की कीमत (Price) में किसी प्रकार की बढ़ोत्तरी नहीं हुई।

मेरठ। धनतेरस और दीपावली के नजदीक आते ही सोने और चांदी की कीमतों (gold and silver prices) में उतार—चढ़ाव बना हुआ है। यह सिलसिला इस सप्ताह भी जारी रहा। सप्ताह में पांच बार (Five times) सोना और चांदी के दामों में कभी कमी आई तो कभी तेजी बनी रही। इस सप्ताह मंगलवार के बाद गुरुवार को फिर सोने के दाम (Gold rate) में कमी आ गई थी। बुधवार की तुलना में गुरुवार को सोने के दाम में 390 रुपये प्रति 10 ग्राम (per 10 grams) की कम हुई है। गुरुवार को सोने का रेट 48950 रुपये प्रति 10 ग्राम हो गया था। चांदी के दाम (Silver Price) में भी 1180 रुपये किलो कम हो गए थे। इससे दाम 66530 रुपये किलो (Per Kg) हो गया है। शुक्रवार को सोने की कीमतों में उछाल आया और इसके दाम 49100 रुपये प्रति दस ग्राम पहुंच गए थे। बाजार बंद होने तक यहीं भाव बना रहा। आज शनिवार को बाजार (Market) खुला तो सोने के दाम 49100 रुपये प्रति दस ग्राम पर ही खुले।

बुधवार को सोने का दाम 49340 रुपये प्रति 10 ग्राम और चांदी का रेट 67710 रुपये किलो रहा। मंगलवार 26 अक्टूबर को सोने का रेट 49600 रुपये प्रति 10 ग्राम और चांदी का रेट 67800 रुपये किलो था। सोमवार 25 अक्टूबर को सोने का रेट 49400 रुपये प्रति 10 ग्राम और चांदी का दाम 69800 रुपये किलो था।

सोना-चांदी पिछले सप्ताह इस दाम पर

पिछले सप्ताह की बात करें तो शनिवार 23 अक्टूबर को सोने का रेट 49300 रुपये प्रति 10 ग्राम और चांदी की कीमत 66500 रुपये किलो थी। शुक्रवार 22 अक्टूबर को सोने का रेट 49500 रुपये प्रति 10 ग्राम और चांदी का रेट चार सौ रुपये चढ़कर 67000 रुपये किलो हो गया था। गुरुवार 21 अक्टूबर को सोने का रेट 49000 रुपये प्रति 10 ग्राम और चांदी का रेट 66000 हजार रुपये किलो था। बुधवार 20 अक्टूबर को सोने (Gold) का रेट 49400 रुपये प्रति 10 ग्राम और चांदी का रेट 66500 रुपये किलो था। मंगलवार 19 अक्टूबर को सोने का रेट 49200 रुपये प्रति 10 ग्राम और चांदी (Silver) का रेट 66600 रुपये किलो था।

