Today Gold Rate : अक्टूबर के आखिरी दिन ये रहे सोना—चांदी के भाव, बाजार में बढ़ी चांदी के सिक्कों की डिमांड

Gold Rate Gold Price Today in Meerut : आज अक्टूबर के अंतिम दिन सोना—चांदी की कीमतों में किसी प्रकार का अंतर नहीं आया। दोनों ही धातुओं के दाम आज स्थिर रहे। बाजार खुलने के बाद सोने की कीमत (Gold price) शनिवार के अपने बंद हुए स्तर 49100 रुपये प्रति दस ग्राम (Per ten grams) पर खुली। वहीं चांदी भी शनिवार के पुराने रेट 66470 रुपये प्रति किग्रा पर रही। दोनों धातुओं में आज किसी प्रकार की बढ़ोत्तरी नहीं देखी गई। बाजार में इन दिनों चांदी के सिक्के (silver coins) की जबरदस्त डिमांड है।

मेरठ. Gold Rate Gold Price Today in Meerut : महानगर के सर्राफा बाजारों में आज सोने-चांदी के भाव में स्थिरता देखने को मिली।मेरठ सर्राफा बाजार में सोने का भाव (Gold Rate) आज से पहले 28 अक्टूबर को 150 रुपये चढ़कर 49100 रुपये प्रति 10 ग्राम पर खुला था। वहीं चांदी 180 रुपये महंगी होकर 66,470 रुपये प्रति किलो पर खुली थी। उसके बाद से दोनो ही धातुओं के दामों में स्थिरता बनी हुई है। इंडियन बुलियन एंड ज्वैलर्स एसोसिएशन (Indian Bullion and Jewelers Association) की वेबसाइट (ibjarates.com) के मुताबिक आज 31 अक्टूबर 2021 को देशभर के सर्राफा बाजारों (bullion markets) सोने-चांदी के हाजिर भाव (spot price of gold and silver) में स्थिरता बनी हुई है।

बता दें इंडिया बुलियन एंड ज्वैलर्स एसोसिएशन द्वारा जारी इस रेट और आपके शहर के भाव में 500 से 1000 रुपये का अंतर आ सकता है। पिछले कई दिनों से सोना—चांदी के दामों (Gold & Silver Rate) में स्थिरता के कारण बाजार में सोने की खरीद बढ़ी थी। अब स्वर्ण कारोबारियों (gold traders) का कहना है कि दीपावली तक इसी तरह से दोनों धातुओं में तेजी बनी रहेगी। बाजार में इस समय धनतेरस की तैयारियां (Preparations for Dhanteras) जोरों पर हैं। दीपावली और उसके बाद दोनों कीमती धातुओं की मांग में बढ़ोत्तरी हो रही है।

आईबीजेए के रेट देशभर में हैं सर्वमान्य

बता दें कि IBJA द्वारा जारी किए गए रेट देशभर में सर्वमान्य है। हालांकि इस वेबसाइट पर दिए गए रेट में जीएसटी (GST) शामिल नहीं किया गया है। सोना खरीदते-बेचते समय आप IBJA के रेट का हवाला दे सकते हैं। इंडिया बुलियन एंड ज्वैलर्स एसोसिएशन के मुताबिक ibja देशभर के 14 सेंटरों से सोने-चांदी का करेंट रेट लेकर इसका औसत मूल्य बताता है। सोने-चांदी का करेंट रेट (current rate of gold and silver) या यूं कहें हाजिर भाव अलग-अलग जगहों पर अलग हो सकते हैं पर इनकी कीमतों में थोड़ा अंतर होता है।

