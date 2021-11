Gold Rate Today : चांदी हुई महंगी सोने की कीमत में भी आई तेजी, जानिए आज क्या रही कीमत

मेरठ . Gold Rate Gold Price Today in Meerut : गत सोमवार से सोना और चांदी के दामों में बढ़ोत्तरी हो रही है। सोमवार को सोने की कीमत में 430 रुपये की बढ़ोत्तरी हुई थी और चांदी के दाम भी 220 रुपये प्रति किग्रा तक बढ़ गए थे। जिसके बाद सोना 49110 रुपये प्रति दस ग्राम और चांदी 65860 रुपये प्रति किग्रा तक पहुंच गई थी। दोनों कीमती धातुओं के दामो में आज भी वृद्धि का दौर जारी रहा। आज सोने की कीमत में मात्र 50 रुपये की वृद्धि दर्ज की गई। वहीं चांदी के दाम में 560 रुपये प्रति किग्रा का इजाफा हुआ। दोनों ही धातुओं की कीमत में लगातार दूसरे दिन वृद्धि हुई। सोने की कीमतों में भी पिछले लगातार दो दिनों से इजाफा देखने को मिल रहा है। हालांकि, आज सोने के दाम में मामूली तेजी और चांदी के दाम में जोरदार तेजी देखने को मिल रही है। आज कारोबार की शुरुआत के साथ सोने की कीमत में 50 रुपये प्रति दस ग्राम तेजी आई। इस तेजी के बाद आज कारोबारी दिन में सोने के दाम बढ़कर 49,160 रुपये हो गए।

चांदी की कीमत में तेजी (Rise of Silver price)

पीली धातु के साथ ही चांदी की कीमत में भी तेजी आई है। पिछले कारोबारी सत्र की तुलना में आज मंगलवार को चांदी की चमक तेज रही। चांदी के दाम में 560 रुपये की वृद्धि के साथ आज कारोबारी दिन में चांदी का भाव 66,420 रुपये प्रति किलोग्राम पर पहुंच गया।

यहां जाने अपने शहर में सोने-चांदी की कीमतें (Know here Gold and Silver Prices in Your City)

देश भर में सोने के आभूषणों की कीमत उत्पाद शुल्क, राज्य करों और मेकिंग चार्ज के कारण बदलती रहती है। आप अपने शहर सोने की कीमत मोबाइल पर भी चेक कर सकते हैं। इंडियन बुलियन एंड ज्वैलर्स एसोसिएशन के मुताबिक आप सिर्फ 8955664433 नंबर पर मिस्ड कॉल देकर प्राइस चेक कर सकते हैं। आप जिस नंबर से मैसेज करते हैं उसी नंबर पर मैसेज आ जाएगा। इस तरह आप घर बैठे सोने के ताजा भाव जान सकते हैं।

