Gold Rate Today : चांदी के भाव चार महीने में इतने गिरे, सोना आज हुआ इतना महंगा

Gold Rate Gold Price Today in Meerut : पिछलीे चार महीने में बढ़ते दाम के बाद भी चांदी Silver की कीमत में 4 हजार रुपये तक की कमी आई है। आज कारोबारी सत्र की शुरूआत में सोना Gold 160 रुपये तक महंगा हो गया और चांदी 290 रुपये सस्ती हुई। जबकि चांदी के पिछले चार महीने के भाव Four Months Price की बात करें तो यह अब तक 4 हजार रुपये तक सस्ती Down हो चुकी है।

मेरठ Published: February 14, 2022 10:25:19 am

Gold Rate Gold Price Today in Meerut पिछले चार माह में चांदी के दामों में काफी बढ़ोत्तरी हुई है। लेकिन चांदी की कीमतों में बढ़ोत्तरी के बावजूद भी इन चार महीने का चांदी के दामों Silver Price का औसत देखे तो अब भी चांदी 4 हजार रुपये सस्ती चल रही है। चार महीने पहले यानी नवंबर में। नवंबर, दिसंबर, जनवरी 2022 और फरवरी में चांदी की डिमांड Silver

demand काफी बनी हुई है। जबकि सोने की मांग Gold demand शादी ब्याह के अवसर पर या फिर त्यौहारी सीजन में अधिक बढ़ती है। चांदी की खपत इंडस्ट्री और मेडिकल लाइन medical line में अधिक होने के कारण इसकी डिमांड साल के सभी महीनों में बराबर रहती है। यहीं कारण है कि चांदी के भाव सोने की कीमत Gold Price से अधिक तेजी से चढ़ते हैं और वैसे ही नीचे भी उतरते हैं। आज सोना के भाव 50,280 रुपये प्रति दस ग्राम हैं और चांदी 64,480 रुपये प्रति किग्रा।

Gold Rate Today : चांदी की कीमत 4 हजार रुपये तक कम,सोना आज हुआ इतना महंगा



ये रहा चांदी का पिछले चार महीने का भाव Price of silver for the last four months

चांदी की कीमत की बात नवंबर के महीने से की जाए तो बेहतर होगा। इस महीने में दीपावली का सीजन Diwali season भी रहा था। जिसके चलते नवंबर में चांदी की डिमांड Silver Demand अधिक हो गई थी। नवंबर महीने में चांदी की सबसे ज़्यादा कीमत 68,740 रुपये प्रति किग्रा रही। जबकि सबसे कम दाम 63,100 रुपये प्रति किग्रा दर्ज किए गए। इसी नवंबर माह में चांदी का औसत मूल्य 66,227 रुपये प्रति किग्रा रहे। नवंबर के पहले दिन यानी एक नवंबर को चांदी का भाव 66,060 रुपये प्रति किग्रा पर खुला था। इसके बाद नवंबर के अंतिम दिन यानी 30 तारीख को चांदी की कीमत 63,100 रुपये प्रति किग्रा रही थी। इसी तरह से बात साल 2021 के सबसे अंतिम महीने दिसंबर की करें तो इसमें 64,000 रुपये प्रति किग्रा चांदी के भाव सबसे अधिक रहे। दिसंबर में चांदी के सबसे कम भाव 61,630 रुपये प्रति किग्रा दर्ज किए गए। दिसंबर 2021 में चांदी का औसत मूल्य 63,102 दर्ज किया गया। एक दिसंबर को चांदी का खुलने का भाव 63,110 रुपये प्रति किग्रा था। दिसंबर के अंतिम दिन यानी साल के अंतिम दिन 31 दिसंबर 2021 को चांदी की कीमत 63,630 रुपये प्रति किग्रा रही।

यह भी पढ़े : 2022 IPL Mega Auction : आईपीएल की मेगा बोली में छाए ये क्रिकेट खिलाड़ी,सबसे महंगे बिके नोएडा के शिवम 2021 के समाप्ति के बाद शुरू हुए साल 2022 के शुरूआती महीने जनवरी में चांदी की सबसे ज़्यादा कीमत Highest Price of Silver 66,930 रही। जबकि जनवरी में चांदी के सबसे कम दाम Low Price of Silver 61,860 रुपये दर्ज किए गए। जनवरी 2022 में 99 प्रतिशत चांदी का औसत मूल्य Silver Average Price 63,904 रुपये प्रति किग्रा रहा। साल के शुरूआती दिन दिन यानी 1 जनवरी को चांदी की कीमत 63,630 रुपये थी जबकि 31 जनवरी 2022 को चांदी का भाव 62,480 रुपये प्रति किग्रा रहा। इसी तरह से बात वर्तमान माह फ़रवरी की करें तो अभी तक इस महीने में सबसे ज़्यादा कीमत 64,770 रुपये रही है। जबकि 13 फरवरी तक सबसे कम दाम 62,170 रुपये दर्ज किए गए है। फरवरी के 13 दिनों में चांदी का औसत मूल्य 63,172 रुपये प्रति किग्रा रहा है। जबकि एक फ़रवरी को भाव खुलने पर चांदी का दाम Silver Price 62,420 रुपये प्रति किग्रा रहा था।

