GOLD Rate Today : सोने के दाम में तेजी, जानिए आज का भाव

लखनऊ सर्राफा बाजार Lucknow bullion market में आज सोमवार 7 नवंबर को सोने का भाव Up gold price अपडेट कर दिया गया। सोने का अपडेट भाव के अनुसार sone ka bhav 24 कैरेट सोने 51,440 रुपये प्रति दस ग्राम पर है। सोने के भाव gold price in up में नवंबर के शुरूआती दिन से उतार-चढ़ाव जारी है। आज सोमवार 7 नवंबर को प्रदेश की राजधानी लखनऊ में सोने की कीमत Gold Rate बढ़ी है। आज सोमवार को 22 कैरेट सोने का भाव 46,850 रुपये प्रति दस ग्राम है।

एक नवंबर से सोने के कीमत Gold Price की बात करें तो 200 रुपये की बढ़त के साथ सोना 50,600 रुपये प्रति दस ग्राम पर खुला था। इसक इसके बाद 2 नवंबर को भी सोने की कीमत में 110 रुपये की तेजी आई और इसके भाव 50,710 रुपये प्रति दस ग्राम पर पहुंच गए। सोने की कीमत में सबसे अधिक तेजी 4 नवंबर को आई जब इसके दाम में 720 रुपये प्रति दस ग्राम की बढ़ोत्तरी हुई। उसके बाद सोने की कीमत में स्थिरता बनी हुई थी। रविवार को सोने के दाम Gold Rate 50,980 रुपये प्रति दस ग्राम per ten grams पर बंद हुए थे। आज एक बार फिर से 24 कैरेट सोने की कीमत 24 carat gold price में तेजी देखी गई और यह 51 हजारी हो गया।