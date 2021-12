Gold Price Today : 50 हजारी होने के करीब सोना चांदी में उछाल, ये है सराफा बाजार का भाव

Gold Rate Gold Price Today in Meerut : दो दिन तक सोना—चांदी की कीमत में सुस्ती के बाद आज धातुओं ने तेजी पकड़ ली। आज कारोबारी दिन की शुरूआत में ही सोना—चांदी की कीमतों में जबरदस्त तेजी आई। शुक्रवार को मेरठ में सोना 570 रुपये प्रति दस ग्राम और चांदी 1990 रुपये प्रति किग्रा तक महंगी हो गई। गत बुधवार से चांदी की कीमतों में कमी आ रही थी। लेकिन आज चांदी के दाम में काफी तेजी देखी गई।

मेरठ Published: December 17, 2021 11:28:11 am

पत्रिका न्यूज नेटवर्क

मेरठ . Gold Rate Gold Price Today in Meerut : आज सोना और चांदी की कीमतों में जबरदस्त बदलाव आया। सोना जहां आज 49,800 रुपये प्रति दस ग्राम तक पहुंच गया वहीं चांदी (Silver) के दाम भी 63,620 रुपये प्रति किग्रा के स्तर पर हो गए। चांदी की कीमत में 1990 रुपये और सोने के दाम (Gold Price) में 570 रुपये की वृद्धि दर्ज की गई।

कारोबारी दिन के शुरूआती दौर में ही दोनों धातुओं की कीमत (Rate) में इजाफा हुआ। कल गुरुवार को सोना 49,230 रुपये प्रति दस ग्राम (Per 10 GMS) पर बंद हुआ था। चांदी भी 61,630 रुपये प्रति किग्रा (Per KG) पर बंद हुई थी। लेकिन आज सराफा बाजार (price of bullion market in Meerut today) खुलते ही सोना के भाव 49,800 रुपये प्रति दस ग्राम हो गए जबकि चांदी की कीमत 63,620 रुपये प्रति किग्रा तक पहुंच गई। दोनों धातुओं के दाम में आज काफी वृद्धि देखी गई है। सोने की कीमत में बढ़ोत्तरी का यही हाल रहा तो यह जल्द ही एक बार फिर से 50 हजारी हो जाएगा। इससे पहले सोना नवंबर में 50 हजारी हो चुका है।

चांदी की कीमतों (Silver Rate) में कमी के चलते जहां यह अनुमान लगाया जा रहा था कि यह 60 हजार रुपये प्रति किग्रा के स्तर पर आ सकती है वहीं अब इसके दाम में तेजी से सराफा बाजार (Bullion market) के व्यापारी यह अंदेशा जता रहे हैं कि यह जल्द ही 65 हजारी हो जाएगी। हालांकि दोनों धातुओं के दाम में भले ही तेजी हो लेकिन इस समय मांग में कमी आई है। शादी—ब्याह के मुहूर्त अब खत्म हो चुके हैं। चांदी की कीमतों (Silver Rate) में कमी के चलते जहां यह अनुमान लगाया जा रहा था कि यह 60 हजार रुपये प्रति किग्रा के स्तर पर आ सकती है वहीं अब इसके दाम में तेजी से सराफा बाजार (Bullion market) के व्यापारी यह अंदेशा जता रहे हैं कि यह जल्द ही 65 हजारी हो जाएगी। हालांकि दोनों धातुओं के दाम में भले ही तेजी हो लेकिन इस समय मांग में कमी आई है। शादी—ब्याह के मुहूर्त अब खत्म हो चुके हैं।

वहीं त्योहार भी इस समय कोई ऐसा नहीं जिसमें सोना—चांदी की डिमांड बढ़ती हो। ऐसे में बाजार में मंदी के बीच महंगाई होने से लोगों में ज्वैलरी खरीद का क्रेज कम हो गया है। सराफा कारोबारियों (bullion traders) की माने तो आज जिस तरह से दोनों धातुओं के दामों में तेजी आई है उससे यहीं माना जा रहा है कि आने वाले दिनों में सोने (Gold) का स्तर 50 हजार रुपये प्रति दस ग्राम से ऊपर जा सकता है।

