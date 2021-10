Today Gold Rate : सोना—चांदी की कीमतों में हल्का उछाल, ये है आज ताजा भाव

Gold Rate Gold Price Today in Meerut : कल यानी बुधवार को दोनों धातुओं के दामों में आई गिरावट के बाद आज सोना—चांदी (Gold & Silver) की कीमतों में हल्का उछाल आया है। आज दोनों ही कीमती धातुओं (precious metals) के दाम बढ़ गए। आज सोने के भाव (Gold Price) में जहां 150 रुपये प्रति दस ग्राम (Per 10 Grams) की बढ़ोत्तरी हुई है। वहीं चांदी की कीमत (Silver Price) में आज 180 रुपये प्रति किग्रा का इजाफा (increase) हुआ है। धातुओं की कीमत में हल्की वृद्धि होने से बाजार में तेजी (market boom) देखी गई।

मेरठ. Gold Rate Gold Price Today in Meerut : त्यौहारी मौसम (festive season) में इस समय सोना—चांदी की कीमत में आजकल उतार—चढ़ाव (ups and downs) लगातार जारी है। कल यानी बुधवार को जहां सोना—चांदी (Gold & Silver) की कीमत में गिरावट दर्ज की गई थी। वहीं आज सोने (Gold) के भाव 150 रुपये प्रति दस ग्राम बढ़ (Per 10 Grams)गए। जबकि चांदी के दाम कल के मुकाबले 180 रुपये प्रति किग्रा बढ़। आज सोने के भाव 49100 रुपये प्रति दस ग्राम और चांदी की कीमत ( silver price) 66710 रुपये प्रति किग्रा तक पहुंच गई।

कल के मुकाबले दोनों की कीमती धातुओं के भाव में अंतर आया है। बुधवार को सोने की कीमत (Gold Rate) में 390 रुपये प्रति ग्राम की गिरावट दर्ज की गई थी। जबकि चांदी के दाम में 1180 रुपये प्रति किग्रा की कमी आई थी। बता दे कि मेरठ का सर्राफा बाजार (bullion market of meerut) एशिया की सबसे बड़ी स्वर्ण मंडियों (gold markets) में शुमार मानी जाती है। यहां के बने सोने के जेवर पूरे विश्व में प्रसिद्ध (world famous) हैं।

इस समय त्यौहारी सीजन (festive season) के चलते जहां जेवर बनाने के काम में तेजी आई है। वहीं सोना—चांदी के दाम (gold-silver price) भी रोज ऊपर—नीचे हो रहे हैं। आज मेरठ में सर्राफा बाजार खुलने के बाद सोना—चांदी के दाम में हल्की बढ़ोत्तरी दर्ज की गई। गत बुधवार को सोने के दाम 390 रुपये प्रति 10 ग्राम कम हुए थे। सोने के दाम (Gold rate) में आई कमी के बाद इसका भाव बुधवार को 48950 रुपये प्रति दस ग्राम पर पहुंच गया था। इससे पहले सोने के दाम में गत मंगलवार को तेजी देखी गई थी। मंगलवार को सोने की कीमतों में 410 रुपये की बढ़ोत्तरी हुई थी। जिसके बाद इसके दाम 49340 रुपये प्रति दस ग्राम पर पहुंच गई थी। मंगलवार की शाम को बाजार बंद होने तक भी यहीं भाव था। लेकिन आज बाजार खुलने के दाम सोने के दामों में हल्की तेजी (Slight rise in gold prices) आई है।

चांदी भी आज 180 रुपये प्रति किग्रा महंगी हुई और इसके दाम 66710 रुपये प्रति किग्रा हो गए। जबकि मंगलवार को चांदी के दाम में 500 रुपये की बढ़ोत्तरी हुई थी। गत सोमवार को भी चांदी की कीमत में इजाफा हुआ था। सोमवार को कारोबारी समय में चांदी 660 रुपये प्रति किग्रा महंगी हो गई थी। मंगलवार को चांदी के दाम 67710 रुपये प्रति किग्रा तक पहुंच गए थे। जो कि आज 66710 रुपये बाजार खुलने पर हो गए। बता दे कि इस समय चांदी की मांग (demand for silver) बाजार में बनी हुई है।

