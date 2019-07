One Stop Shop: इस तरह किसानों की आय दोगुनी करेगी सरकार

मेरठ। केंद्र सरकार ने इस बार भी आम बजट (Budget 2019) में किसानों की आय 2022 तक दोगुनी करने का अपना संकल्‍प दोहराया है। इसके लिए कृषि विभाग तेजी से काम कर रहा है। किसानों की आय दोगुनी करने के उद्देश्‍य से जनपद में वन स्टॉप शॉप (One Stop Shop) खोली जाएंगी। इसके जरिए किसानों को खेती की नई तकनीकों की जानकारी भी दी जाएगी।

आवेदन के लिए रखी कुछ शर्तें

मेरठ जनपद में 14 वन स्टॉप शॉप (One Stop Shop) खोलने की योजना है। इसके लिए कृषि विभाग ने आवेदन मांगे हैं। विभाग ने आवेदन के लिए कुछ शर्तें भी जारी की है। उप कृषि निदेशक शैलेंद्र कुमार का कहना है क‍ि वन स्टॉप शॉप (One Stop Shop) के कृषि स्‍नातकों से आवेदन मांगे गए हैं। शासन की तरफ से मेरठ जनपद को 14 उद्यमिता केंद्रों की स्थापना का लक्ष्‍य दिया गया है। वन स्टॉप शॉप (One Stop Shop) के लिए कृषि स्नातक/कृषि व्यवसाय प्रबंधन आदि में निपुण युवाओं से आवेदन मांगे गए हैं। इनकी अधिकतम उम्र 40 वर्ष होनी चाहिए। इसमें एससी एसटी और महिला अभ्‍यर्थियों को उम्र में पांच साल की छूट मिलेगी।

4 लाख रुपये का आएगा खर्च

उप कृषि निदेशक शैलेंद्र कुमार ने बताया कि इस योजना में करीब 4 लाख रुपये का खर्च आएगा। इसमें से 3.50 लाख रुपये तक का लोन मिल जाएगा। इस योजना का लाभ उठाने के इच्‍छुक लाभार्थी कृषि विभाग के किसी भी प्रोफार्मा ले सकते हैं। उनको यह प्रारूप 10 जुलाई तक उप कृषि निदेशक कार्यालय में जमा कराने होंगे। इसके साथ ही उन्‍हें जरूरी कागजात भी देने होंगे।

