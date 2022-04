Strictly On Corruption In UP : सरकारी कर्मचारी मांगे रिश्वत तो इस नंबर पर करें भ्रष्टाचारियों की शिकायत, अब तक 265 लोग ट्रेप

Strictly On Corruption In UP यूपी की योगी सरकार भ्रष्ट्राचार के खिलाफ जीरो जीरो टालरेंस की नीति पर काम कर रही है। लेकिन अभी भी कुछ महकमे भ्रष्टाचार का अडडा बने हुए हैं। अब इन सभी महकमों में भ्रष्टाचार के खिलाफ शिकायत करने के लिए सरकार ने मोबाइल नंबर जारी किया है। जिस पर सीधे भ्रष्टाचार की शिकायत दर्ज की जा सकेगी। इस नंबर पर शिकायत दर्ज होने के 24 घंटे के भीतर शिकायत का समाधान भी होगा।

मेरठ Published: April 17, 2022 07:28:49 pm

Strictly On Corruption In UP सरकार भ्रष्टाचारी अधिकारियों और कर्मचारियों पर और सख्ती करने जा रही है। इस कड़ी में अब सरकार ने भ्रष्टाचारी अधिकारियों और कर्मचारियों की शिकायत के लिए नंबर जारी किया है। जिस पर फोन कर भ्रष्ट अधिकारियों और कर्मचारियों की शिकायत कोई भी आम व्यक्ति कर सकता है। मेरठ पहुंचे एंटी करप्शन के डीआईजी राजीव मल्होत्रा ने आज इसकी जानकारी दी। डीआईजी राजीव मल्होत्रा ने बताया कि भ्रष्टाचारियों की शिकायतों के लिए अब नंबर जारी किया गया है। जारी किया गया 9454402484 है।

Strictly On Corruption In UP : सरकारी कर्मचारी मांगे रिश्वत तो इस नंबर पर करें भ्रष्टाचारियों की शिकायत ,अब तक 265 लोग ट्रेप

इस जारी किए गए नंबर पर भ्रष्टाचार के बारे में जानकारी देकर सरकार की मदद की जा सकती है। डीआईजी राजीव मल्होत्रा ने बताया कि 2018 से अब तक 265 भष्ट लोगों को ट्रेप किया गया है। इनमें भ्रष्टाचार की शिकायतों पर 35 पुलिस विभाग के और 230 अन्य विभागों के अधिकारी और कर्मचारी शामिल हैं। शिकायतों के बाद चार लाख से अधिक की नकदी भी बरामद की गई है। इन 265 में से 200 से अधिक जाँचों के लिए 11 टीमें कार्य कर रही हैं। इस दौरान डीआईजी राजीव मल्होत्रा ने मेरठ कार्यालय का निरीक्षण भी किया।

पत्रिका डेली न्यूज़लेटर अपने इनबॉक्स में दिन की सबसे महत्वपूर्ण समाचार / पोस्ट प्राप्त करें सब्सक्राइब करें