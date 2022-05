ईद उल फितर 2022 : महंगाई पर भारी ईद का उत्साह,बाजारों में छाई हर तरफ रौनक

Shopping on Eid ul Fitr in the markets of Meerut ईद उल फितर पर भी इस बार महंगाई छाई हुई है। लेकिन इस बार ईद का उत्साह महंगाई पर भारी पड़ रहा है। ईद उल फितर पर बनने वाली मीठी सिवई में डाले जाने वाले ड्राई फ्रूटस के दाम भी आसमान पर है। ड्राई फ्रूटस ही नहीं अन्य चीजों पर महंगाई की मार है लेकिन ईद का उत्साह महंगाई पर भारी पड़ रहा है।

मेरठ Published: May 02, 2022 08:45:55 pm

Shopping on Eid ul Fitr in the markets of Meerut मंगलवार 3 मई केा ईद-उल-फितर का पर्व मनाया जाएगा। मेरठ में ईद की तैयारियां जोर-शोर से चल रही हैं। ईद से पहले बाजारों में रौनक नजर आ रही है। बाजार की हर दुकान पर ग्राहकों की भीड़ लगी हुई है। हालांकि रोजमर्रा के सामानों पर भी महंगाई की मार पड़ी है। लेकिन महंगाई पर आस्था भारी पड़ रही है। इसलिए बाजार में खरीदारों की भीड़ कम नहीं दिख रही। कपड़ा और सौंदर्य प्रसाधन की दुकानों पर भीड़ देखी जा रही है।

ईद उल फितर 2022 : महंगाई पर भारी ईद का उत्साह,बाजारों में छाई हर तरफ रौनक

इस्लाम में ईद के त्योहार की बहुत अहमियत है। इस महीने में 29 या 30 रोजे रखे जाते हैं। इसे बरकतों का महीना कहा गया है। धर्म के मानने वालों का कहना है कि रमजान में जो एक रुपये खर्च करता है, अल्लाह उसको सत्तर गुना देता है। अधिक सवाब मिलने की वजह से माह रमजान में लोग खुलकर खर्च करते हैं। रविवार को कपडे़, जूते, इतर आदि सामानों की खरीददारी करते दिखाईं दिए। वहीं आज सोमवार को अधिकांश बाजार बंदी के बाद भी ईद के लिए खुले और इस मौके पर बाजारों में खासी भीड़ दिखाई दी। खासकर सौंदर्य प्रसाधनों की दुकानों पर महिलाओं की अच्छी-खासी भीड़ देखी गई । दुकानदारों का कहना भले ही महंगाई बढ़ी है, लेकिन उसके बावजूद लोग जमकर ईद की खरीददारी कर रहे हैं। दुकानदारो का कहना है कि पिछली साल की अपेक्षा इस बार खरीददारी ज्यादा हो रही है। हालांकि महंगाई की वजह से लोग बच्चों और अपने लिये जरूरत के मुताबिक ही सामान खरीद रहे हैं। यह भी पढ़े : Eid-ul-Fitr 2022 : मेरठ जोन में सुरक्षा चाक चौबंद,14 जोन और 31 सेक्टर में बांटा मेरठ जिला ड्राई फ्रूटस के दामों में लगी आग

इस बार ईद के मौके पर सबसे अधिक दाम ड्राई फ्रूटस के दामों पर बढ़े हुए है। बादाम, काजू,किशमिश, अखरोट, छुहारा के अलावा अन्य ड्राई फ्रूटस के दाम इस बार करीब 25 फीसदी महंगे हो गए हैं। ईद पर खरीदारी करने वालों का कहना है कि त्योहार तो मनाना है। इस बार कुछ कम ड्राई फ्रूटस का उपयोग करेंगे। इस बार ईद के मौके पर सबसे अधिक दाम ड्राई फ्रूटस के दामों पर बढ़े हुए है। बादाम, काजू,किशमिश, अखरोट, छुहारा के अलावा अन्य ड्राई फ्रूटस के दाम इस बार करीब 25 फीसदी महंगे हो गए हैं। ईद पर खरीदारी करने वालों का कहना है कि त्योहार तो मनाना है। इस बार कुछ कम ड्राई फ्रूटस का उपयोग करेंगे। पढ़ना जारी रखे

पत्रिका डेली न्यूज़लेटर अपने इनबॉक्स में दिन की सबसे महत्वपूर्ण समाचार / पोस्ट प्राप्त करें सब्सक्राइब करें