Money Saving Plan : एफडी और फिक्स्ड डिपॉजिट से अधिक ब्याज चाहिए तो यहां लगाए रुपया

Money Saving Plan : पैसों का निवेश करने के लिए डाकघर की योजनाएं काफी कारगर और अच्छा रिटर्न करने वाली होती हैं। रुपये का निवेश करने वाले अधिकांश लोग डाकघर की बचत योजनाओं (Post Office Savings Schemes) को ही विकल्प के रूप में चुनते हैं और इसमें पैसे का निवेश (Investing Money) करते हैं। यहां पर एक ऐसी योजना के बारे में बता रहे हैं जो निेवेश के साथ ही कम जोखिम और अच्छा रिटर्न देने वाली है।

मेरठ . Money Saving Plan : पैसों को बचत योजना के अंतर्गत निवेश करने की सोच रहे हैं और यह भी चाह रहे हैं कि इसमें किसी प्रकार का कोई जोखिम नहीं तो तो डाकघर की सावधिक बचत योजना (post office term savings scheme) इसके लिए सबसे बेहतर विकल्प है। डाकघर की इस सावधि बचत योजना के तहत अपना पैसा जमा कर इससे आकर्षक ब्याज (attractive interest) के साथ ही अच्छा रिटर्न प्राप्त कर सकते हैं। अगर डाकघर की इस योजना में निवेश करते हैं, तो निवेश पर ना केवल बेहतर ब्याज का लाभ मिलेगा। बल्कि टैक्स में छूट का लाभ इससे प्राप्त हो सकता है।

एफडी और फिक्स्ड डिपॉजिट योजना से ज्यादा ब्याज (Higher interest than FD and fixed deposit scheme)

मौजूदा वक्त में इस योजना के अंतर्गत कई सारे बैंकों की फिक्स्ड डिपॉजिट योजना से ज्यादा ब्याज दर का फायदा हासिल होता है। यदि एफडी की बजाय बिना जोखिम वाली किसी अन्य निवेश योजना में अपना पैसा लगाने के बारे में सोच रहे हैं तो डाकघर की यह योजना सबसे बेहतर विकल्पों में से एक साबित हो सकती है। आइए जानते हैं इस योजना के बारे में।

डाकघर की सावधि बचत योजना के तहत अकाउंट कम से कम 1000 रुपए या 100 रुपए के गुणक से खाता खुलवाया जा सकता है। डाकघर की इस योजना के तहत निवेश की कोई भी अधिकतम सीमा निर्धारित नहीं की गई है।

ये खुलवा सकते हैं अपना खाता (They can open their account)

डाकघर की सावधि बचत योजना के तहत कोई भी भारतीय व्यक्ति जिसकी उम्र 18 साल से ज्यादा है, वह अपना अकाउंट खुलवा सकता है। किसी अभिभावक के द्वारा नाबालिक व्यक्ति का खाता भी खोला जा सकता है।

ये है योजना की ब्याजदर (Here is the interest rate of the scheme)

डाकघर की सावधि बचत योजना के तहत एक साल के लिए खाता खुलवाने पर आपको 5.5 फीसद सालाना ब्याज दर का फायदा हासिल होता है। वहीं दो और तीन वर्षीय खाते पर भी यह ब्याज दर 5.5 फीसद ही है। लेकिन अगर आप पांच साल के लिए इस योजना के तहत अपना पैसा लगाते हैं तो, इस पर आपको सालाना 6.7 फीसद ब्याज दर (Rate of interest) का लाभ मिलता है। इस योजना में वार्षिक ब्याज तिमाही आधार पर दिया जाता है।

