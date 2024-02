ISI एजेंट मेरठ से गिरफ्तार, पाकिस्तान को देता था सेना की खुफिया जानकारी

मेरठPublished: Feb 04, 2024 12:59:41 pm Submitted by: Vishnu Bajpai

UP ATS Action: यूपी के आतंकवाद निरोधी दस्ते यानी UP ATS ने पाकिस्तानी आईएसआई एजेंट को मेरठ से गिरफ्तार किया है। वह मॉस्को दूतावास में काम करता था और भारतीय मिलिट्री की खुफिया जानकारी पाकिस्तान तक पहुंचाता था।

यूपी एटीएस ने मेरठ में पकड़ा पाकिस्तानी आईएसआई एजेंट।

UP ATS Caught ISI Agent in Meerut: यूपी के आतंकवाद निरोधी दस्ते यानी UP ATS ने पाकिस्तानी आईएसआई एजेंट को मेरठ से गिरफ्तार किया है। वह मॉस्को दूतावास में काम करता था और भारतीय मिलिट्री की खुफिया जानकारी पाकिस्तान तक पहुंचाता था। आरोपी आईएसआई एजेंट की पहचान हापुड़ निवासी सत्येंद्र सिवाल के रूप में हुई है। आरोप है कि मॉस्को दूतावास में बतौर आईबीएसए पद पर तैनात सत्येंद्र सिवाल पाकिस्तानी आईएसआई को भारतीय सेना की खुफिया जानकारी देता था।