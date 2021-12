LIC special policy : थर्ड जेंडर और महिलाओं के लिए 'धन रेखा', मैच्योंरिटी पर मिलेगी इतनी रकम

LIC special policy : एलआईसी यानी भारतीय जीवन बीमा निगम समय—समय पर कोई न कोई ऐसी पॉलिसी लाती रहती है जो कि समाज के हर वर्ग के लिए मुनाफे का सौदा होती है। इस बार एलआईसी थर्ड जेंडर और महिलाओं के लिए एक ऐसी खास पॉलिसी लाई है जो सिर्फ और सिर्फ इन्हीं के लिए ही है।

मेरठ . LIC special policy : भारतीय जीवन बीमा निगम इस बार महिलाओं और थर्ड जेंडर के लिए एक नई पॉलिसी (LIC's Dhanrekha policy for third gender and women) लेकर आई है। जो कि एक नॉन-लिंक्ड गैर-प्रतिभागी व्यक्तिगत बचत जीवन बीमा पॉलिसी है। एलआईसी के डवलपमेंट अधिकारी शीला मिश्रा के मुताबिक यह पॉलिसी (Policy) महिलाओं और थर्ड जेंडर के लिए ही लाई गई है। इसमें खास प्रीमियम दरें रखी गई हैं। यह पॉलिसी महिलाओं के अलावा थर्ड जेंडर के लिए भी है।

‘सर्वाइवल’ लाभ के रूप में मिलेगा तय हिस्सा

‘धन रेखा’ (LIC Dhan rekha) नाम की इस बीमा पॉलिसी में बुनियादी बीमित रकम का एक तय हिस्सा नियमित अंतराल पर ‘सर्वाइवल’ लाभ के रूप में दिया जाएगा। बशर्ते पॉलिसी चालू स्थिति में हो। पॉलिसी के मैच्योंर (Policy Maturers) होने पर पॉलिसीधारक (policy holder) को पहले मिल चुकी रकम की कटौती किए बगैर पूरी बीमित धनराशि (Sum insured) वापिस की जाएगी। इस योजना के तहत न्यूनतम दो लाख रुपये की बीमित रकम रखी जा सकती है जबकि अधिकतम रकम (maximum amount) की कोई सीमा नहीं है।

90 दिन के बेबी से लेकर 55 साल तक की उम्र सीमा

भारतीय जीवन बीमा निगम (एलआईसी) पॉलिसी शर्तों के मुताबिक, इसे 90 दिनों के बेबी से लेकर 8 साल तक के बच्चे के नाम पर लिया जा सकता है। इसी तरह अधिकतम उम्र सीमा भी 35 साल से लेकर 55 साल तक है। पॉलिसी में लिमिटेड प्रीमियम (

ऐसे ले सकते हैं एलआईसी का ये प्लान

भारतीय जीवन बीमा निगम (LIC) के मुताबिक प्लान धारक (plan holder) कम से कम 8 साल उम्र और अधिकतम 55 साल तक के लिए 20 साल का प्लान ले सकते हैं। 30 साल का प्लान लेते हैं तो उम्र 3 साल से 45 साल के बीच होनी चाहिए। वहीं 40 साल वाले मेच्यो रिटी (Maturity) प्लाबन के लिए 90 दिन से 35 साल उम्र होनी चाहिए।

