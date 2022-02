LIC New insurance plan : एलआईसी के इस प्लान में एक रुपये की प्रीमियम पर एक करोड का लाभ

LIC New insurance planएलआईसी यानी जीवन बीमा निगम लोगों के लिए तरह—तरह के प्लान Plan लेकर आती है। जिसमें लोगों को एक बेहतर बचत का लाभ तो मिलता ही है साथ ही मृत्यु के बाद परिजनों को इसका लाभ मिलता है। एलआईसी एक ऐसी बेहतर योजना जीवन शिरोमनी प्लान Jeevan Shiromani Plan के नाम से लाई है। जिसमें एक रुपया के हिसाब से प्रीमियम देने पर एक करोड का लाभ मिल सकता है।

LIC New insurance plan एलआईकी LIC की नई पालिसी प्लान Jeevan Shiromani लोगों के लिए निवेश करने का बेहतर विकल्प है। एलआईसी LIC के इस प्लान में जीवन सुरक्षा बीमा life cover insurance के साथ ही बचत का भी विकल्प है। एलआईसी की Jeevan Shiromani योजना नॉन लिंक्‍ड है। इस योजना में कम से कम एक करोड रुपये की बीमा गारंटी मिल रही है। बीमा क्षेत्र insurance sector में इस समय कई आकर्षक निवेश योजनाएं मौजूद हैं। आजकल हर व्यक्ति सुरक्षित निवेश के साथ जीवन बीमा भी चाहता है। इसके लिए एलआईसी समय—समय पर लोगों के लिए नई योजनाएं लेकर आती है। ऐसी ही LIC की एक योजना है Jeevan Shiromani। जो कि बेहतर बताई जा रही है।

Jeevan Shiromani योजना जीवन सुरक्षा के साथ ही बचत का भी विकल्प दे रही है। यह Jeevan Shiromani प्‍लान नॉन लिंक्‍ड है। अगर इस योजना में 1 रुपये के हिसाब से प्रीमियम जमा की जाती है तो कम से कम सम एश्‍योर्ड 1 करोड़ रुपये का लाभ बीमा घारक को मिलेगा। LIC ने Jeevan Shiromani योजना की शुरुआत 2017 में की थी। इस योजना को टेबल नंबर 847 के अंतर्गत रखा गया है। यह एक सीमित प्रीमियम पेमेंट मनी बैक प्‍लान Limited Premium Payment Money Back Plan है।

इस योजना के तहत लोन लिए जाने का भी विकल्‍प होता है। इस प्‍लान में सरेंडर वैल्‍यू surrender value के तहत लोन Loan दिया जाता है। साथ ही यह प्‍लान गंभीर बीमारियों के लिए कवर भी देती है। इसके अलावा तीन वैकल्पिक राइडर्स three optional riders भी उपलब्‍ध हैं। इसके अलावा बीमा नामित की मौत हो जाने पर वित्तीय सुविधा financial facility भी दी जाती है। इस योजना Plan के तहत एक निश्चित अवधि यानी 4 साल तक ही प्रीमियम premium जमा करना होगा। जिसके बाद बीमे की समय सीमा पूरी होने के बाद एकमुश्‍त राशि दी जाती है। इस योजना के तहत प्रीमियम वार्षिक, अर्ध वार्षिक, त्रैमासिक और मासिक Premium Annual, Half Yearly, Quarterly and Monthly तौर पर जमा करने का विकल्प है।