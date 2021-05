UP में 40 रुपये तक महंगी हुई शराब, सरकार ने लगाया Covid Cess, जानें किस ब्रांड पर बढ़े कितने दाम

Covid Cess on liquor in UP

मेरठ। Covid Cess on Liquor. कोरोना की दूसरी लहर (coronavirus) के प्रकोप के बीच बढ़ते राजस्व घाटे (revenue) को पूरा करने के लिए प्रदेश की योगी सरकार ने शराब की कीमतों (liquor price in up) में बढ़ोतरी कर दी है। दरअसल, सरकार ने आबकारी नीति 2021-22 में संशोधन करते हुए विशेष अतिरिक्त कोविड सेस (covid cess on whisky) लगा दिया है। जिसकी वजह से शराब अब 10 रुपए से लेकर 40 रुपए तक महंगी हो गई है।

यह भी पढ़ें: यूपी में नई आबकारी नीति को मंजूरी, जानिये शराब और बीयर सस्ती होगी या महंगी

बता दें कोरोना की पहली लहर में भी यह अतिरिक्त सेस लगाया गया था। लेकिन उसे मौजूदा सत्र में समाप्त कर दिया गया था। आबकारी नीति 2021-22 में हुए संशोधन के मुताबिक रेगुलर केटेगरी की शराब पर प्रति 90 एमएल 10 रुपए कोविड सेस लगाया गया है। इसी तरह प्रीमियम केटेगरी शराब पर भी प्रति 90 एमएल 10 रुपए बढ़ोत्तरी की गई है। सुपर प्रीमियम पर प्रति 90 एमएल 20 रुपए, स्कॉच पर प्रति 90 एमएल 30 रुपए और विदेशों से आयातित शराब पर भी प्रति 90 एमएल 40 रुपए अतिरिक्त कोविड सेस लगाया गया है।

इस संबंध में गत सोमवार को शासनादेश जारी कर दिया गया। जिसके बाद देसी शराब का 200 मिलीलीटर का 42 डिग्री तीव्रता वाला पउवा 80 रुपये के बजाए 85 रुपये में मिलेगा। जिला आबकारी अधिकारी आलोक कुमार ने बताया कि अंग्रेजी शराब के अलग-अलग ब्राण्ड के क्वाटर में 15 से 20 प्रतिशत की बढ़ोतरी की गई है।

यह भी पढ़ें: Covid Vaccine लगवाने के बाद शराब का सेवन कर सकते हैं? जानिए गाइडलाइन और डॉक्टर की सलाह

1 अप्रैल से लागू हुई नई आबकारी नीति

गौरतलब है कि अप्रैल से नए वित्त वर्ष की शुरुआत में ही सरकार द्वारा शराब की कीमतें बढ़ गई थीं।यूपी सरकार ने विदेशों से आने वाली स्कॉच, वाइन, व्हिस्की, वोदका समेत अन्य सभी शराबों पर परमिट फीस बढ़ा दी थी। जिसके चलते शराब महेंगी हो गई थी। वहीं बीयर के दामों में कटौती की गई थी। अब सरकार ने शराब पर कोविड सेस भी लगा दिया है।