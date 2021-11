समुद्र की उठती लहरों से खेलने का है शौक तो मर्चेंट नेवी में बनाएं करियर

मेरठ। मर्चेंट नेवी में कैरियर बनाकर अपनी ऊंचे इरादों को पंख देकर समुद्र की लहरों से लड़ने का जज्बा पैदा कर सकते हैं। मर्चेंट नेवी में कैरियर (Merchant Navy Career) में करियर बनाने के लिए जरूरी है उसके बारे में पूरी जानकारी होना। मर्चेट नेवी कोर्स (Merchant Navy Course) करके आसानी से मर्चेंट नेवी में (Career) बनाया जा सकता है। लेकिन इससे पहले यह जानना जरूरी है कि मर्चेट नेवी कोर्स की फीस (Merchant Navy Course Fees) कितनी होती है। करियर (Career) के मर्चेट नेवी (Merchant Navy) में क्या विकल्प हैं। वर्तमान समय में मर्चेट नेवी करियर का स्कोप (Marchent Navy Career Scope) क्या है।

मर्चेट नेवी करियर (Marchent Navy Career)

मर्चेंट नेवी बहुत से युवाओं का पसंदीदा कोर्स है। मर्चेट नेवी में कई तरह के कार्य होते हैं। इन कार्य के लिए अलग-अलग प्रोफेशनल और एक्सपर्ट कर्मचारियों की जरूरत होती है। समुद्र की उठती लहरों में अपना कैरियर दिखाई देता है और जिन युवाओं को इस तरह का रोमांचक कैरियर पसन्द है तो मर्चेट नेवी (Marchent navy) ने द्वार खुले रखे हैं। मर्चेंट नेवी की जिस भी डिपार्टमेंट में जाना चाहते हैं, उसी से रीलेटेड (training) लें या (course) करें। जिससे मर्चेट नेवी करियर (Marchent navy career) की राह आसान हो जाएगी।

आमतौर पर मर्चेंट नेवी में निम्न विभाग में वैकेंसी निकलती रहती हैं। जिनमे नॉटिकल इंजीनियरिंग, डेक रेटिंग, डेक सैलून, केटरिंग मुख्य हैं। इसलिए मर्चेंट नेवी में जाने के लिए आप नॉटिकल इंजीनियरिंग, डिप्लोमा इन केटरिंग, डिप्लोमा इन डेक कैडेट्स, डिप्लोमा इन रेटिंग सैलून, इंजन रेटिंग जैसे कोर्स कर इस फील्ड में प्रवेश कर सकते हैं।

वर्तमान समय मे मर्चेंट नेवी में काफी ज्यादा कैरियर के ऑप्शन हैं और इस सेक्टर में शानदार कैरियर बना सकते हैं। आज के समय मे समुद्री व्यापार काफी ज्यादा होता है। इसी कारण मर्चेट नेवी (Marchent navy) में करियर (Career) की अनेक संभावनाएं हैं। आप मर्चेंट नेवी में पायलट, रेडियो ऑफिसर, इंजीनियर, केटर, डेक कैडेट, डेक सैलून आदि सेक्टर में कैरियर बना सकते हैं।

इन पदों के लिए ले सकते हैं ट्रेनिंग

मर्चेट नेवी में करियर बनाने के लिए नॉटिकल इंजीनियर,पायलट,रेडियो ऑफिसर, इलेक्ट्रिकल इंजीनियर,केटरिंग डिपार्टमेंट,डेक कैडेट,डेक सैलून,इंजन रेटिंग आदि की अलग—अलग विभागों में ट्रेनिंग दी जाती है।

मर्चेट नेवी के लिए योग्यता (Qualification for Career in Marchent navy)

मर्चेंट नेवी में करियर के द्वार 10 वीं से ही खुल जाते हैं। मर्चेंट नेवी में 10वीं के बाद डिप्लोमा इन डेक कैडेट, डिप्लोमा इन रेटिंग सलून, डिप्लोमा इन केटरिंग जैसे कोर्स कर सकते हैं। इन कोर्स की अवधि 1 से 2 साल होती हैं। इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट और पायलट या कैप्टन बनने के लिए आप 12वीं पीसीएम सब्जेक्ट से पास हों। बीटेक इन नॉटिकल साइंस की अवधि 4 वर्ष होती हैं। बीएससी नॉटिकल इंजीनियरिंग कोर्स के लिए 12वीं पीसीएम होना आवश्यक है। ये course 3 साल का होता है।

फिजीकली और मेंटली फिट होना जरूरी :

यह फील्ड उन लोगों के लिए है, जो लोग फिजीकली और मेंटली फिट हैं। इस सेक्टर में काम करने वाले कर्मचारियों को हफ्ते, महीनों तक समुद्री यात्राएं करनी होती हैं। यात्रा में आने वाली समस्याओं के लिए खुद को तैयार करना होता है। प्रभावी नेतृत्व और निर्णय लेने की क्षमता इस फील्ड की खास योग्यता है। इसके साथ ही टीम मैनजमेंट की भावना, लंबे समय तक टीम के साथ मिलजुलकर काम करने की क्षमता, अच्छी कॉम्युनिकेशन स्किल का होना आवश्यक है।

सैलेरी

इस सेक्टर में सैलरी काफी आकर्षक होती है। इसमे पदों के अनुसार सैलरी अलग- अलग होती है। मर्चेन्ट नेवी में 30 हजार से लाखों रुपए सैलेरी होती है।

