One country one election: कांग्रेस नेता का PM मोदी पर बड़ा बयान, गंभीर मुद्दों से ध्यान भटकाने की कोशिश

One country one election, एक देश एक चुनाव मामले में देश की सियासत गरमा गई है। कांग्रेस और विपक्षी दलों ने केंद्र सरकार और पीएम मोदी पर इसको लेकर निशाना साधा है।

One country one election, एक देश एक चुनाव: one country one election मामले में यूपी की राजनीति का पारा भी हाई हो गया है। one country one election के लिए गठित समिति को लेकर केंद्र सरकार पर कांग्रेस ने निशाना साधा है। one country one election यानी एक देश एक चुनाव के बारे में कांग्रेस के पूर्व प्रदेश महासचिव सतीश शर्मा ने कहा कि पीएम मोदी जी देश के अन्य गंभीर मुददों से ध्यान भटकाने के लिए अब ये लेकर आए हैं। पूर्व प्रदेश महासचिव सतीश शर्मा ने कहा कि उनकी निजी राय है कि हालांकि इससे देश का बहुत पैसा बचेगा। लेकिन वहीं उन्होंने यह भी कहा कि केंद्र सरकार और पीएम मोदी को one country one election मामले में विपक्ष को भरोसे में लेना चाहिए था।