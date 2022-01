UP Assembly Elections 2022 : नकली शराब खपाने की तैयारी, 70 हजार लीटर जहरीली ईएनए पकड़ी

UP Assembly Elections 2022 चुनाव नजदीक आते ही शराब माफिया पूरी तरह से सक्रिय हो गए हैं। मेरठ मंडल के नोएडा में आए दिन नकली शराब की खेप पकड़ी जा रही है। वहीं अब मेरठ में भी तस्करों ने मौके का फायदा उठाना शुरू कर दिया है। सर्विलांस और आबकारी टीम ने समय रहते 70 हजार लीटर ईएनए यानी एक्स्ट्रा नेचुरल एल्कोहल बरामद किया है।

मेरठ Published: January 21, 2022 12:13:10 pm

UP Assembly Elections 2022 70 हजार लीटर एक्स्ट्रा नेचुरल एल्कोहल तस्कर अगर ठिकाने लगाने में कामयाब हो जाते तो इससे करीब 4 लाख लीटर शराब तैयार कर ली जाती। इतनी बड़ी मात्रा में शराब विधानसभा चुनाव Assembly elections में झोंकी जानी थी। लेकिन सर्विलांस टीम, आबकारी टीम Excise Team एवं थाना कंकरखेडा पुलिस Thana Kankarkheda Police द्वारा दो टैंकरो व दो सेन्ट्रो कारो में भरा 70 हजार लीटर एकस्ट्रा नेचुरल एल्कोहल (ENA) बरामद कर लिया गया। टीम ने अवैध रुप से शराब liquor बनाने व बेचने का धंधा करने वाले चार आरोपियों को भी गिरफ्तार Arrested किया है।

मेरठ में सर्विलांस टीम Surveillance Team जनपद मेरठ व आबकारी टीम व थाना कंकरखेडा पुलिस मेरठ द्वारा रात्रि मे दो टैंकरो मे भरी 70 हजार लीटर एकस्ट्रा नेचुरल एल्कोहल (ENA) भरकर अलीगढ की वेब डिस्टलरी web distillery को जाने वाले टैंकरो में ड्राईवरों द्वारा रास्ते में ENA निकालकर अवैध शराब का धंधा करने वालो को बेचने की सूचना प्राप्त हुई। जिसमें मौके पर ही ENA चोरी करने वाले व अवैध शराब का धंधा करने वालो को मोके से पकड लिया गया। इस कार्यवाही में दो टैकर UP 17AT 8480 व UP 17 AT 8558 में भरी 70 हजार लीटर ENA व दो सेन्ट्रो कार UP 14AN 3994 व UP 12L 4296 तथा 12 जरी कैनों cans में भरी हुई बरामद हुई। जिसके सम्बन्ध में थाने में मुकदमा दर्ज करवा दिया गया।



यह भी पढ़े : UP Assembly Elections 2022 : चंद्रशेखर और ओवैसी बने टेंशन बागी भी कर रहे परेशान,गन्ना बेल्ट पर चरम पर घमासान पकड़े गए आरोपियों के नाम विश्वास निवासी आजमपुर मूलरसम दोघट बागपत Bagpat, करनैल सिंह रसूलपुर आबाद थाना अफजलगढ बिजनौर Bijnor, आलोक सिंह दौराला थाना दौराला मेरठ Meerut और समयदीन जगमोहन नगर दौराला रोड थाना सरधना Sardhana मेरठ है। इसके अलावा अन्य जिन लोगों के खिलाफ मुकदमा पंजीकृत कराया गया है उनके नाम सोनू सैनी,कुलदीप, कपिल,आसवक हैं। आसवक दौराला क्षेत्र के आबकारी निरीक्षक Excise Inspector /अधिकारी जिसके कार्यक्षेत्र में दौराला शुगर मिल Daurala Sugar Mill आती है की भूमिका की भी जांच की जा रही है। पकड़े गए आरोपियों के नाम विश्वास निवासी आजमपुर मूलरसम दोघट बागपत Bagpat, करनैल सिंह रसूलपुर आबाद थाना अफजलगढ बिजनौर Bijnor, आलोक सिंह दौराला थाना दौराला मेरठ Meerut और समयदीन जगमोहन नगर दौराला रोड थाना सरधना Sardhana मेरठ है। इसके अलावा अन्य जिन लोगों के खिलाफ मुकदमा पंजीकृत कराया गया है उनके नाम सोनू सैनी,कुलदीप, कपिल,आसवक हैं। आसवक दौराला क्षेत्र के आबकारी निरीक्षक Excise Inspector /अधिकारी जिसके कार्यक्षेत्र में दौराला शुगर मिल Daurala Sugar Mill आती है की भूमिका की भी जांच की जा रही है।

