फौजी की पत्नी से होटल में दुष्कर्म

rape in up

पत्रिका न्यूज नेटवर्क

मेरठ. ( meerut news ) बड़ौत से कैंटीन में समान लेने आई फौजी की पत्नी को होटल में ले जाकर युवक ने दुष्कर्म किए जाने की घटना सामने आई है। पीड़िता ने यह जानकारी अपने फौजी पति को दी तो उसने बड़ौत थाने में रिपोर्ट दर्ज कराने को तहरीर दी लेकिन पुलिस ने मामला मेरठ के लालकुर्ती थाने का बताकर उन्हें मेरठ भेज दिया। अब थाना लालकुर्ती ने मामला दर्ज कर दिया है और जांच में जुट गई है।

यह भी पढ़ें: खुलेआम सड़कों शराब पीने वालों की अब खैर नहीं, सबक सिखाने को शुरू हुआ विशेष अभियान

( crime against women in up ) बड़ौत के एक गांव निवासी फौजी की पत्नी गत सोमवार को पड़ोसी युवक के साथ मेरठ की आर्मी कैंटीन ( Army Canteen ) से कुछ सामान लेने आई थी। युवक इस दौरान महिला को बहलाकर अपने साथ लालकुर्ती क्षेत्र स्थित एक होटल में ले गया और वहां उसने महिला को नशीली कोल्डड्रिंक पिलाकर उसके साथ दुष्कर्म किया। पीडिता का आरोप है कि वह काफी देर तक बेहोश रही। होश में आने पर वह होटल से बाहर निकली। आरोपी युवक तब तक फरार हो चुका था। पीड़िता मेरठ से किसी तरह बड़ौत अपने घर पहुंची और उसने घटना की जानकारी अपने पति को दी। पीडिता को लेकर उसका पति बड़ौत थाने पहुंचा और रिपोर्ट दर्ज करने की बात कही। बड़ौत पुलिस ने घटनास्थल मेरठ का बताकर उन्हें मेरठ भेज दिया।

यह भी पढ़ें: नई टीकाकरण नीति की शुरुआत, सीधे वैक्सीनेशन सेंटर जाकर वैक्सीन लगवा सकते हैं 18 से 44 उम्र के लोग

लालकुर्ती थाना इंस्पेक्टर राकेश कुमार का कहना है कि महिला के पति की तरफ से दी गई तहरीर पर मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। होटल में संपर्क कर पूरी जानकारी जुटाई जा रही है। सीसीटीवी फुटेज भी कब्जे में ली जा चुकी है। फिलहाल पुलिस ( meerut police ) मामले की जांच में जुटी है। आरोपित को भी जल्‍द गिरफ्तार कर लिया जाएगा।

यह भी पढ़ें: जनसंख्या नियंत्रण कानून पर सपा नेता राम गोविंद चौधरी का विवादित बयान! कहा पीएम और सीएम निरवंश, नहीं जानते परिवार का दर्द

यह भी पढ़ें: 84 साल की बुजुर्ग महिला का वीडियो वायरल, डीएम से कहा- हम घबराते नहीं, फिर जमकर बजी ताली