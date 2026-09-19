6 दिन की पूछताछ के बाद ATS अब नेटवर्क तक पहुंचने में जुटी, फोन से रिकवर डेटा में मिले अहम सुराग

जैश-ए-मोहम्मद से जुड़े आतंकी जफर के प्लान का खुलासा! फोटो सोर्स- X (@Ashuprasadjourn)
Uttar Pradesh News:उत्तर प्रदेश एटीएस की जांच में जैश-ए-मोहम्मद के लिए फंडिंग करने वाले मोहम्मद जफर को लेकर कई अहम खुलासे हुए हैं। जांच के मुताबिक, जफर नेपाल के रास्ते पाकिस्तान भागने की तैयारी में था, जहां उसे आतंक की ट्रेनिंग दी जानी थी। एटीएस ने 17 अगस्त 2026 को उसे मेरठ से गिरफ्तार किया था। छह दिन के कस्टडी रिमांड के दौरान हुई पूछताछ और मोबाइल की फॉरेंसिक जांच में पाकिस्तानी जेहादी व्हाट्सएप ग्रुप से कनेक्शन सामने आया। जफर पर मदरसे-मस्जिद के नाम पर चंदा जुटाकर जैश-ए-मोहम्मद को फंडिंग करने का भी आरोप है।
एटीएस के मुताबिक, जफर के मोबाइल की जांच में कई पाकिस्तानी जेहादी व्हाट्सएप ग्रुप से उसके नंबर जुड़े मिले। जांच में यह भी सामने आया कि वह सोशल मीडिया पर मास्क लगाकर जेहाद और खिलाफत से जुड़ी वीडियो पोस्ट करता था। जफर बाइनेंस अकाउंट में क्रिप्टो करेंसी के जरिए जैश-ए-मोहम्मद को फंडिंग कर रहा था और रकम ट्रांसफर की थी। फोन से रिकवर किए गए डाटा के आधार पर एटीएस अब उस पूरे नेटवर्क की तलाश कर रही है, जिसके जरिए जफर को पाकिस्तान भेजने की योजना बनाई जा रही थी।
एटीएस की जांच में यह भी सामने आया था कि जफर ने जैश-ए-मोहम्मद के लिए वेस्ट यूपी से सबसे ज्यादा रकम जुटाई थी। संदिग्ध आतंकी के बैंक खातों की जांच के दौरान यह जानकारी सामने आई। जफर करीब पांच साल से चंदा जुटाने में लगा था। इससे पहले की जांच में सामने आया था कि वह साल 2016-17 में मेरठ आया था और करीब चार साल तक एक मदरसे में पढ़ाई की। इसी दौरान वह मौलाना मसूद अजहर से मिला और इसके बाद जैश-ए-मोहम्मद से जुड़ी गतिविधियों में शामिल होने लगा।
जांच के अनुसार, जफर आतंकी संगठन जैश-ए-मोहम्मद के प्रमुख मौलाना मसूद अजहर से प्रभावित था। इसी के चलते वह सोशल मीडिया के माध्यम से पाकिस्तानी हैंडलर से जुड़ा। इसके बाद वह संगठन के लिए फंडिंग जुटाने में लगा था। आरोप है कि जफर मदरसे और मस्जिद के नाम पर चंदा जुटाता था और इस रकम को जैश-ए-मोहम्मद तक पहुंचाता था।
एटीएस अब जफर के नेपाल कनेक्शन की भी जांच कर रही है। जांच में सामने आया है कि नेपाल पहुंचने के बाद जफर को इमरान और एक अन्य व्यक्ति से मुलाकात करनी थी। ये लोग उसे पाकिस्तान जाने में मदद करने वाले थे। अब एटीएस इन दोनों लोगों के बारे में जानकारी जुटा रही है और पूरे नेटवर्क की छानबीन की जा रही है।
बिहार के पूर्णिया जिले के मीरगंज थाना क्षेत्र के रौटा गांव निवासी मोहम्मद जफर, मोहम्मद जहीर का बेटा है। उसकी गतिविधियों को लेकर खुफिया एजेंसियों के पास पहले से इनपुट था। इसके बाद यूपी एटीएस ने 17 अगस्त 2026 को उसे मेरठ से गिरफ्तार किया। पूछताछ में पता चला कि जफर साल 2017 से 2022 तक मेरठ के कोतवाली क्षेत्र स्थित गुदड़ी बाजार में मदरसा दारुल उलूम शाही जामा मस्जिद मेरठ में पढ़ाई करता था। पूछताछ में उसके आतंकी संगठन जैश-ए-मोहम्मद के लिए काम करने की बात सामने आई।
बिहार के पूर्णिया जिले में मीरगंज थाना क्षेत्र के रौटा गांव निवासी मोहम्मद जफर मोहम्मद जहीर का बेटा है उसकी गतिविधियों को लेकर खुफिया एजेंसियों के पास से इनपुट था इसके बपात यूपी एटीएस ने उसे मेरठ से गिरफ्तार किया था। पूछताछ में पता चला कि जफर कि साल 2017 से 2022 तक मेरठ केै कोतवाली क्षेत्र
बड़ी खबरेंView All
मेरठ
उत्तर प्रदेश
ट्रेंडिंग