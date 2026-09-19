6 दिन की पूछताछ के बाद ATS अब नेटवर्क तक पहुंचने में जुटी, फोन से रिकवर डेटा में मिले अहम सुराग

Uttar Pradesh News:उत्तर प्रदेश एटीएस की जांच में जैश-ए-मोहम्मद के लिए फंडिंग करने वाले मोहम्मद जफर को लेकर कई अहम खुलासे हुए हैं। जांच के मुताबिक, जफर नेपाल के रास्ते पाकिस्तान भागने की तैयारी में था, जहां उसे आतंक की ट्रेनिंग दी जानी थी। एटीएस ने 17 अगस्त 2026 को उसे मेरठ से गिरफ्तार किया था। छह दिन के कस्टडी रिमांड के दौरान हुई पूछताछ और मोबाइल की फॉरेंसिक जांच में पाकिस्तानी जेहादी व्हाट्सएप ग्रुप से कनेक्शन सामने आया। जफर पर मदरसे-मस्जिद के नाम पर चंदा जुटाकर जैश-ए-मोहम्मद को फंडिंग करने का भी आरोप है।