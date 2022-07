Plantation campaign in Meerut from July 5 : पौधरोपण महाअभियान के लिए नामित किए गए नोडल अधिकारी, हर पौधे की होगी जिओ टैगिग

Plantation campaign in Meerut from July 5 मेरठ में 5 जुलाई से पौधरोपण अभियान चलाया जाएगा। इस संबंध में जिलाधिकारी ने आज संबंधित अधिकारियों के साथ बैठक कर आवश्यक दिशा निर्देश दिए। इस दौरान मेरठ में पौधरोपण के लिए नोडल अधिकारियों की नियुक्ति की गई। वहीं यह भी सुनिश्चित किया गया कि हर पौधे की जिओ टैगिग की जाएगी। जिलाधिकारी ने वृक्षारोपण महाअभियान के संबंध में समस्त विभागीय नोड़ल अधिकारियों को बैठक में दिशा निर्देश दिए।

मेरठ Published: July 02, 2022 08:02:13 pm

Plantation campaign in Meerut from July 5 आज जिलाधिकारी दीपक मीणा द्वारा जनपद में पांच जुलाई को आयोजित होने वाले पौधारोपण महाअभियान के संबंध में समस्त विभागीय नोड़ल अधिकारियों के साथ बैठक आयोजित की। जिसमें जिलाधिकारी ने की गयी तैयारियों के संबंध में समीक्षा करते हुये निर्देशित किया कि एक दिन के भीतर समस्त पौधारोपण स्थलों पर पौधे पहुंचाया जाना सुनिश्चित करें। उन्होंने कहा कि पौधरोपण अभियान हेतु अपर जिलाधिकारी नगर, अपर जिलाधिकारी प्रशासन, अपर जिलाधिकारी वित्त को अभियान का नोडल नामित करते हुये कार्यवाही सुनिश्चित की जाये।

निर्देशित किया गया कि बचत भवन में कंट्रोल रूम की कार्यवाही सुनिश्चित करते हुये समस्त विभागों के समन्वयक कर्मचारी/अधिकारी को बैठाया जाना सुनिश्चित किया जाये। पौधरोपण अभियान की प्रति घंटे की प्रगति रिपोर्ट कंट्रोल रूम द्वारा ली जायेगी। निर्देश देते हुए उन्होंने कहा कि जनपद के समस्त नोडल अधिकारी यह सुनिश्चित करें कि उनके विभाग के समस्त कर्मचारी, अधिकारी पौधरोपण महाअभियान वाले दिवस पर पौधरोपण में अपनी सहभागिता करेंगे तथा सभी के द्वारा पौधरोपण किया जाना सुनिश्चित किया जाये। उन्होंने निर्देशित किया कि पौधरोपण की शत-प्रतिशत जियो टैगिंग एवं पौधरोपण स्थल की फोटोग्राफ दी गयी वेबसाईट पर अपलोड करना सुनिश्चित करें।

Plantation campaign in Meerut from July 5 : पौधरोपण महाअभियान के लिए नामित किए गए नोडल अधिकारी,हर पौधे की होगी जिओ टैगिग



निर्देशित किया गया कि पंचायत से लेकर जिला स्तर तक जनप्रतिनिधियों को आमंत्रित कर पौधरोपण महाअभियान को सकुशल संपन्न कराया जाना सुनिश्चित करें। जिलाधिकारी ने निर्देशित किया गया कि योजनाओं के अंतर्गत समस्त लाभार्थी एनसीसी, स्काउट गाईड, रोटरी क्लब इत्यादि की सहभागिता हेतु समस्त कार्यवाही सुनिश्चित की जाये। अपर जिलाधिकारी प्रशासन व वित्त को निर्देशित करते हुए कहा कि जनपद के अंतर्गत कार्यरत समस्त एनजीओ एवं अन्य समाजसेवी संस्थाओं से पौधरोपण अभियान में सहभागिता हेतु संपर्क कर कार्यवाही सुनिश्चित करें। यह भी पढ़े : Doctors Day in Meerut : डाक्टर्स डे पर बताए सिंगल यूज प्लास्टिक के हानिकारक प्रभाव, चलाया अभियान उन्होंने कहा कि वृक्षारोपण महाअभियान का विभिन्न जन प्रचार माध्यमों से प्रचार प्रसार कराया जाना सुनिश्चित किया जाये। इस अवसर पर सीडीओ शशांक चौधरी, अपर जिलाधिकारी प्रशासन सत्य प्रकाश सिंह, अपर जिलाधिकारी वित्त पंकज वर्मा, डीएफओ राजेश कुमार सहित जनपद के समस्त अधिकारी व कर्मचारीगण उपस्थित रहे। उन्होंने कहा कि वृक्षारोपण महाअभियान का विभिन्न जन प्रचार माध्यमों से प्रचार प्रसार कराया जाना सुनिश्चित किया जाये। इस अवसर पर सीडीओ शशांक चौधरी, अपर जिलाधिकारी प्रशासन सत्य प्रकाश सिंह, अपर जिलाधिकारी वित्त पंकज वर्मा, डीएफओ राजेश कुमार सहित जनपद के समस्त अधिकारी व कर्मचारीगण उपस्थित रहे। पढ़ना जारी रखे

पत्रिका डेली न्यूज़लेटर अपने इनबॉक्स में दिन की सबसे महत्वपूर्ण समाचार / पोस्ट प्राप्त करें सब्सक्राइब करें