Corona Fourth Wave in Meerut : संक्रमण से एक की मौत, पांच साल के बच्चे सहित आठ में मिला वायरस

Corona Fourth Wave in Meerut मेरठ जिले में कोरोना वायरस का संक्रमण तेजी से पैर पसार रहा है। मेरठ मंडल में नोएडा और गाजियाबाद के बाद मेरठ में कोरोना संक्रमण से हालात खराब होने लगे है। पिछले 24 घंटे मे कोरोना संक्रमण से एक 70 साल के बुजुर्ग की मौत हो गई। जबकि 8 नए कोरोना संक्रमित मिले हैं। इनमें एक पांच साल का बच्चा भी शामिल है।

Published: April 30, 2022 10:03:00 am

Corona Fourth Wave in Meerut चौथी लहर की संभावनाओं के बीच शुक्रवार को एक बार फिर 8 मरीजों में एक साथ कोरोना संक्रमण की पुष्टि होने से स्वास्थ्य विभाग में हड़कंप मच गया। आनन-फानन में जिले भर में अलर्ट जारी किया गया है। स्वास्थ विभाग के अधिकारी ने बताया कि नए मिले मरीजों में एक 5 साल का बालक भी शामिल है। हालांकि सभी मरीजों की हालत ठीक है। कोई भी मरीज गंभीर अवस्था में नहीं है। सभी को होम आइसोलेशन में एडमिट किया गया है। जिले में कोरोना से एक व्यक्ति की मौत हो गई है।

