Petrol Diesel Price Today : वाहन में तेल डलवाने से पहले जानें आज क्या है आपके शहर में पेट्रोल-डीजल का भाव

अ+ अ- मेरठPublished: Nov 04, 2022 09:48:18 am Submitted by: Kamta Tripathi

Petrol-Diesel Price in UP Today अगर आज अपने वाहन में पेट्रोल या डीजल डलवाने जा रहे हैं तो पंप पर जान ले कि आपके शहर में आज पेट्रोल—डीजल का क्या दाम है। हालांकि आज शुक्रवार को पेट्रोल और डीजल के दामों में किसी प्रकार का बदलाव नहीं किया गया है। लेकिन यूपी के हर शहर में दाम अलग—अलग है। शहरों के पेट्रोल पंपों पर पेट्रोल—डीजल के दाम में कुछ अंतर जरूर है।

Petrol-Diesel Price in UP Today आज शुक्रवार को उप्र के जिलों में पेट्रोल-डीजल की कीमतों में कोई खास बदलाव नहीं आया है। लखनऊ में आज शुक्रवार को एक लीटर पेट्रोल 96.42 रुपये प्रति लीटर में मिल रहा है। UP के बड़े महानगरों में आज शुक्रवार की सुबह तेल कंपनियों ने पेट्रोल-डीजल (Petrol-Diesel) की नई कीमत जारी की हैं। इन नई कीमत के मुताबिक आज पेट्रोल-डीजल के दाम में कोई बदलाव नहीं किया गया है।

लखनऊ में आज शुक्रवार को एक लीटर पेट्रोल की कीमत 96.42 रुपये है। इसी प्रकार यूपी के प्रमुख शहरों में आज शुक्रवार को पेट्रोल-डीजल के ताजा की कीमत तय की हैं। हालांकि इसका कोई असर वाहन स्वामियों की जेब पर नहीं पड़ा है। बता दें कि प्रतिदिन सुबह 6 बजे तेल कंपनियां पेट्रोल-डीजल की नईं दरें जारी करती हैं। अगर अपने शहर के पेट्रोल-डीजल की कीमत मोबाइल पर जानना चाहते हैं तो एसएमएस के माध्यम से आसानी से जान सकते हैं। इसके लिए इंडियन ऑयल की वेबसाइट पर जाकर RSP और अपने शहर का कोड लिखकर 9224992249 नंबर पर एसएमएस भेजना होगा। हर शहर का कोड अलग-अलग होता है। जो आईओसीएल की वेबसाइट पर मिलता है। यह भी पढ़ें STF raid on petrol pumps : नायरा के पेट्रोल पंपों पर STF का छापा, मिलावट और घटतौली पकड़ी गोरखपुर- पेट्रोल 96.99 रुपये और डीजल 90.16 रुपये प्रति लीटर।

वाराणसी- पेट्रोल 97.49 रुपये और डीजल 90.67 रुपये प्रति लीटर।

लखनऊ- पेट्रोल 96.42 रुपये और डीजल 89.62 रुपये प्रति लीटर।

कानपुर- पेट्रोल 96.66 रुपये और डीजल 89.93 रुपये प्रति लीटर।

प्रयागराज- पेट्रोल 97.07 रुपये और डीजल 90.26 रुपये प्रति लीटर।

आगरा- पेट्रोल 96.30 रुपये और डीजल 89.47 रुपये प्रति लीटर।

मथुरा- पेट्रोल 96.05 रुपये और डीजल 89.22 रुपये प्रति लीटर।

नोएडा- पेट्रोल 96.79 रुपये और डीजल 89.96 रुपये प्रति लीटर।

गाजियाबाद- पेट्रोल 96.26 रुपये और डीजल 89.45 रुपये प्रति लीटर।

