Petrol Diesel Price in Meerut : मंगलवार को तेल कंपनियों ने दी राहत, मेरठ में ये है पेट्रोल डीजल की कीमतें

Today Petrol Diesel Price in Meerut आज मंगलवार को आम आदमी को पेट्रोल डीजल के दामों में राहत मिली है। यानी आज भी दोनों पदार्थ के दाम स्थिर बने हुए हैं। मेरठ में आज पेट्रोल की कीमत की बात करें तो आज रविवार को इसके दाम 96.31 रुपये प्रति लीटर है। जबकि डीजल का दाम 89.40 रुपये प्रति लीटर है। जून की शुरुआत राहत भरी रही है। इससे पहले 22 मई को केंद्र ने एक्साइज ड्यूटी में कटौती की थी। इसके बाद तेल कंपनियों ने दाम में बढ़ोतरी नहीं की। इससे मध्यम वर्गीय परिवारों के लिए बड़ी राहत है।

Published: June 07, 2022 08:17:45 am

Today Petrol Diesel Price in Meerut केंद्र सरकार द्वारा एक्साइज ड्यूटी में कमी के बाद से मेरठ में पेट्रोल के दाम में 9.50 रुपये और डीजल की कीमत में सात रुपये की कमी की गई थी। आज मंगलवार को 96.31 रुपये प्रति लीटर और डीजल 89.40 रुपये प्रति लीटर है। दूसरी ओर उज्‍जवला गैस पर 200 रुपये छूट दी है। योजना के 12 सिलेंडरों पर वर्ष भर के लिए जारी रहेगा। मेरठ जिले में पेट्रोल और डीजल कीमतों को लेकर अभी भी चिंता बनी हुई है। लोगों को उम्मीद है कि सरकार कहीं फिर से रेट ना बढ़ा दे।

