Petrol Diesel Price Today : जानिए आज सोमवार में क्या है उप्र के जिलों में पेट्रोल डीजल की ताजा कीमत

अ+ अ- मेरठPublished: Nov 07, 2022 08:51:40 am Submitted by: Kamta Tripathi

Petrol Diesel Price Today in UP आज सोमवार सप्ताह के शु्रूआती दिन में पेट्रोल—डीजल की कीमतों में किसी प्रकार का बदलाव नहीं हुआ। आज प्रदेश में वाहन स्वामियों को पेट्रोल और डीजल के कीमतों में किसी प्रकार का बदलाव नहीं होने से उनके लिए राहत की बात है। देश की प्रमुख तेल कंपनियों ने पेट्रोल डीजल की कीमत में किसी प्रकार का बदलाव नहीं किया है। बता दें पिछले 5 महीने से वाहन ईंधन पेट्रोल—डीजल की कीमतों में स्थिरता बनी हुई है।

Petrol Diesel Price Today : जानिए आज सोमवार में क्या है उप्र के जिलों में पेट्रोल डीजल की ताजा कीमत

Petrol Diesel Price Today in UP उत्तर प्रदेश जिलों में पेट्रोल डीजल के भाव में आज भी किसी प्रकार की कोई बढ़ोतरी नहीं हुई। आज सप्ताह के शुरूआती दिन में प्रदेश के प्रमुख महानगरों गोरखपुर, वाराणसी, लखनऊ, प्रयागराज, कानपुर, आगरा, नोएडा, गाजियाबाद और मेरठ में पेट्रोल डीजल के दाम Petrol Diesel Rate स्थिर हैं। उत्तर प्रदेश जिलों में आज यानी 7 नवंबर को पेट्रोल डीजल नए रेट petrol diesel new rates सुबह छह बजे जारी किए गए। जिसके अनुसार आज कीमतें स्थिर हैं। बता दें कि कच्चे तेल की अंतरराष्ट्रीय कीमतें देश में ईंधन के दाम तय करती है।



राजधानी लखनऊ Lucknow में आज सोमवार को पेट्रोल का दाम 96.33 रुपए प्रति लीटर और डीजल की कीमत Diesel Rate 89.53 रुपए प्रति लीटर है। शिव की नगरी वाराणसी में पेट्रोल 96.67 रुपये और डीजल 89.87 रुपए प्रति लीटर है। जबकि ताज नगरी आगरा Agra में पेट्रोल 96.63 रुपए प्रति लीटर और डीजल का भाव 89.80 रुपए प्रति लीटर है। वहीं, क्रांति नगरी मेरठ में पेट्रोल 96.31 रुपये और डीजल 89.49 रुपए प्रति लीटर है। जबकि गोरखपुर में पेट्रोल 96.99 रुपए प्रति लीटर है और डीजल 90.16 रुपए प्रति लीटर। बरेली में पेट्रोल भाव 96.67 रुपए प्रति लीटर और डीजल 89.85 रुपए प्रति लीटर है। तीर्थ नगरी प्रयागराज में पेट्रोल 97.20 रुपए प्रति लीटर और डीजल का दाम 90.38 रुपए प्रति लीटर है।

यह भी पढ़ें Weather Update :यूरोप की हवाएं उत्तरी भारत के इस राज्यों में बरपाएगी कहर,चलेगी शीतलहर

घर बैठे रोजाना अपने शहर के पेट्रोल डीजल के भाव sms के माध्यम से फोन पर जान सकते हैं। इसके लिए इंडियन ऑयल IOC के उपभोक्ता RSP लिखकर 9224992249 नंबर पर एसमएस करें। एचपीसीएल (HPCL) के उपभोक्ता HPPRICE लिखकर 9222201122 नंबर पर एसएमएस कर भाव जान सकते है। बीपीसीएल (BPCL) उपभोक्ता RSP लिखकर 9223112222 नंबर पर एसएमएस कर पेट्रोल डीजल की कीमतें जान सकते हैं। घर बैठे रोजाना अपने शहर के पेट्रोल डीजल के भाव sms के माध्यम से फोन पर जान सकते हैं। इसके लिए इंडियन ऑयल IOC के उपभोक्ता RSP लिखकर 9224992249 नंबर पर एसमएस करें। एचपीसीएल (HPCL) के उपभोक्ता HPPRICE लिखकर 9222201122 नंबर पर एसएमएस कर भाव जान सकते है। बीपीसीएल (BPCL) उपभोक्ता RSP लिखकर 9223112222 नंबर पर एसएमएस कर पेट्रोल डीजल की कीमतें जान सकते हैं। पढ़ना जारी रखे